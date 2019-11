Belgian Cats loten Canada, Japan en Zweden voor olympisch kwalificatietoernooi Valerie Hardie

27 november 2019

14u27 0

Moeilijk maar niet onmogelijk: de Belgian Cats moeten het tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende opnemen tegen Canada, Japan en Zweden. De topdrie kwalificeert zich voor Tokio 2020. Met één nuance: Japan is als gastland al zeker van de Spelen dus er zijn nog twee tickets te verdienen. (later meer)