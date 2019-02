Beide Korea’s willen ook naar Tokio gemengde teams afvaardigen, Japan verhoogt budget voor openings- en slotceremonie DMM

15 februari 2019

11u50

Noord- en Zuid-Korea willen volgend jaar op de Olympische Spelen van Tokio in verschillende teamsporten als één land aantreden. Dat heeft Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), op een bijeenkomst met beide landen bevestigd.

De twee Korea’s zitten momenteel in Lausanne samen met het IOC. Daar staan gesprekken op de agenda om volgend jaar in Japan onder dezelfde vlag deel te nemen aan het sportevent, maar ook een gezamenlijke Koreaanse kandidatuur voor de editie van 2032 komt aan bod. Noord- en Zuid-Korea hebben immers nog altijd de ambitie om samen de Spelen in 2032 te organiseren. Na onderhandelingen met het IOC moet blijken in hoeverre dat voorstel haalbaar is.

De laatste tijd is er een dooi ingetreden tussen beide Korea’s. Tijdens de voorbije Winterspelen in 2018 traden de twee landen aan in een Verenigd Koreaans ijshockeyteam. Noord- en Zuid-Korea wandelden toen onder één vlag tijdens de openingsceremonie. Nadien namen er ook gemengde teams deel aan de Aziatische Spelen en het WK handbal.

Japan verhoogt budget voor openings- en slotceremonie

De kosten van de openings- en slotceremonie van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio lopen hoger op dan gedacht. De organisatoren maakten bekend dat ze het budget verhogen tot 13 miljard yen (bijna 104 miljoen euro).

In 2013, toen Tokio de organisatie van de Spelen in de wacht sleepte, trok de organisatie 72 miljoen euro uit voor beide ceremonies. Ook het algemene budget voor het mondiale sportevent moest al in de hoogte worden bijgesteld.

Het bedrag van 104 miljoen euro mag dan een grote som geld zijn, toch doet Tokio het goedkoper dan Londen, dat in 2012 bijna 128 miljoen euro nodig had. Parijs heeft voor de begin- en slotshow van 2024 een werkingsbudget van 119 miljoen euro.