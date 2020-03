Bashir Abdi nuchter na z’n nieuw Belgisch record: “Ik vind een medaille op de Spelen nog niet realistisch” KDW/MXG

09 maart 2020

13u07 0 Olympische Spelen Een week geleden liep Bashir Abdi de snelste marathon uit onze Belgische atletiekgeschiedenis. In de straten van Tokio verbeterde de tot Belg genaturaliseerde Ethiopiër het Belgisch record met bijna anderhalve minuut, naar 2u04.49. Ondanks de knalprestatie blijft hij er bescheiden bij: “Er zijn nog een zestal atleten sneller dan mij, dus het wordt moeilijk”.

Het was een geweldige race, vorige week in Japan. Vooral in de laatste tien kilometer was Abdi weergaloos. Met zijn 2u04.49 staat hij nu tweede op de Europese lijst aller tijden, op iets meer dan een halve minuut van de Turk Ozbilen. Op een persmoment in Gent gaf de atleet z’n visie op z’n nieuwe record, de olympische marathon in Sapporo en over de verspreiding van het coronavirus.

Abdi over z'n Belgisch record: “We hebben nog tijd om op het ER te focussen”

Abdi straalde: “Het is heel fijn om terug thuis te zijn. Lichamelijk ben ik nog niet helemaal bekomen. Mijn spieren doen nog altijd wel pijn, en van de trap afgaan gaat nog wat moeilijk”. Hij baalde wel wat van het nipt missen van het Europees record: “Op het moment dat ik over de streep kwam, vond ik het niet leuk. Maar, ik denk dat we nu voldoende tijd hebben om op die tijd van het Europees record (2u04.16, red.) te focussen”.

Abdi over de Olympische marathon in Sapporo: “We moeten realistisch blijven”

Tegelijkertijd tempert Abdi wel de ambities: “We moeten realistisch blijven, we weten dat een zestal atleten sneller lopen dan mij, en zij ook meer ervaring hebben. Ik zal er alleszins alles aan doen om mijn nieuwe land zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.” Wel kijkt Abdi al vooruit: “Dit jaar is het eerlijk gezegd nog wat te vroeg denk ik. Maar ik kan de komende jaren alleen maar sterker worden en ervaring opdoen”.

Abdi over het coronavirus en hoe hij er zich tegen wapent: “Beter voorkomen dan genezen”

Abdi greep meteen naar een anti-bacteriële gel toen hij op de persconferentie binnenkwam. “Er wordt ons geadviseerd om dat te doen. Dus doe ik dat ook”. Of hij schrik heeft dat hij besmet raakt: “Dat heb ik niet nee, maar het is altijd beter voorkomen dan genezen”. Als het virus zich zo verder blijft verspreiden komen de Olympische Spelen in Japan misschien in het gedrang: “Ik houd er rekening mee dat de Spelen verplaatst kunnen worden, ja. Een afgelasting zie ik niet meteen gebeuren”.