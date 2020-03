Ann Wauters weigert olympische droom op te geven: “Kan nu niet zeggen dat ik er de stekker uit trek” Redactie

24 maart 2020

17u00

Voor Ann Wauters moesten de Spelen in Tokio de bekroning van een glorieuze carrière worden. De 39-jarige Wauters - in oktober wordt ze 40 - zou in de zomer van 2020 eindelijk de kans krijgen om te proeven van olympisch basketbal, waarna ze een punt zou zetten achter haar loopbaan. Die droom krijgt nu een flinke dreun, maar Wauters weigert de handdoek te gooien.

“Lukt dat voor mij, fysisch, om nog klaar te zijn in 2021?", vraagt Wauters zich af wanneer onze collega’s van VTM Nieuws haar te pakken kregen via Skype. “Want voor mij is dat verschil van een jaar wel precies een eeuwigheid. Aan de andere kant heb ik dan ook weer geen zin om mijn olympische droom op te geven. We hebben er zo hard voor gewerkt, gevochten en gestreden en ik heb nu geen zin om dat nu zomaar op te geven. Ik kan nog niet zeggen ‘nu gaat de stekker eruit, dit is het nu’, aldus Wauters, die ook niet uitsluit dat ze in 2021 in een andere hoedanigheid meegaat met de Belgian Cats richting Tokio. “Natuurlijk wil ik er nog bijhoren, maar op welke manier weet ik echt nog niet. In mijn gedachten is het wel nog altijd als speelster.”

“Jammer maar begrijpelijk”

Ook de Belgian Cats hebben al officieel gereageerd op het uitstel. “De beslissing om de Spelen uit te stellen is natuurlijk uitermate jammer, maar volkomen begrijpelijk. De doelstellingen naar 2021 toe blijven identiek”, zo staat te lezen op de website van Basketball Belgium. “De komende maanden worden de Cats vanop afstand individueel verder begeleid. Een alternatief programma is reeds aan de speelsters overgemaakt.”

De volgende wedstrijd voor de Cats is de EK-kwalificatiewedstrijd in Oekraïne op 15 november. Het EK 2021 gaat door van 17 tot 27 juni in Frankrijk en Spanje.