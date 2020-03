Ann Wauters: "Geen Olympische Spelen zou voor mij klein drama zijn” Redactie

17 maart 2020

00u03

Bron: Belga 0 Olympische Spelen De Olympische Spelen in Tokio moeten voor Ann Wauters (39) het orgelpunt van een lange en succesvolle carrière worden. Mocht het evenement van deze zomer door het coronavirus worden afgelast, dan is dat voor Belgiës meest gelauwerde basketbalspeelster "een klein drama". Dat vertelde ze maandagavond in Vandaag op één.

"De situatie is heel ernstig. Iedereen wordt getroffen door het virus, ook de sportwereld. Uiteraard denk ik vooral aan de Olympische Spelen. Je verwacht niet dat een virus in de weg komt te staan van het grootste sportevenement, dat maar om de vier jaar wordt georganiseerd. Maar het kan dus. Ik weet niet of de Spelen afgelast of uitgesteld zullen worden. Maar voor mij persoonlijk zou het een klein drama zijn. Ik heb zo hard gewerkt om mijn carrière af te sluiten op mijn manier", vertelde Wauters. "Voor de Belgian Cats moet het ook het hoogtepunt worden, om daar als team met de basketvrouwen te staan. Het zou fantastisch geweest zijn om daar als team te hebben gestaan. Ergens vind ik het al erg om er in die bewoordingen te moeten over praten maar misschien moeten we er ons mentaal al een beetje op voorbereiden."

In hetzelfde programma herhaalde minister van Sport Ben Weyts (N-VA) dat de Ronde van Vlaanderen op 5 april heel waarschijnlijk zal worden afgelast. "De Ronde valt buiten de perimeter van 3 april maar het zal er niet van komen. Je kan geen strenge maatregelen opleggen tot 3 april en vervolgens op 5 april het grootste volksfeest van Vlaanderen organiseren. Dat gaat niet lukken.” Flanders Classics, de organisatie achter Vlaanderens Mooiste, heeft de afgelasting nog niet officieel bevestigd.