Alleen elitesporters voor Tokio kunnen verder trainen

VH

18 maart 2020

14u20 0 Olympische Spelen Door de verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad stelde zich vandaag opnieuw de vraag welke impact dat op de trainingen van onze olympiërs heeft. In overleg met het kabinet van minister van Sport Ben Weyts (N-VA) is daar een akkoord over bereikt.

Om uit te maken wie al dan niet gebruik mag maken van zijn of haar trainingsfaciliteiten, ging Sport Vlaanderen uit van twee criteria. Eén: ligt de sporter bij hen onder contract en twee: traint de sporter voor Tokio 2020, zit hij of zij op het olympische traject. Indien het antwoord op beide vragen ‘ja’ luidt, dan wordt die sporter aanzien als werknemer en zijn op hem of haar de regels van toepassing zoals die door de federale overheid zijn uitgevaardigd. Dat houdt in dat wie thuis - dat kan een privé-fitness of een publiek ruimte zoals het bos zijn - kan trainen, dat moet doen. Wie dat niet kan doen - denk aan Nina Derwael, die geen turntoestellen in haar tuin heeft staan, maar in de Topsporthal traint, of aan zwemmer Pieter Timmers die in het Antwerpse Wezenbergbad terecht kan - kan naar zijn ‘werkplek’ gaan, de topsportcentra dus.

Als het antwoord op één van die twee vragen ‘neen’ luidt, dan aanschouwt Sport Vlaanderen die sporter als een gewone burger en moet hij zich houden aan de maatregelen zoals alle andere Belgen.

5 meter

Uiteraard is het niet de bedoeling dat alle topsporters nu allemaal tegelijk in de beschikbare sportcentra gaan trainen. Daar zal over gewaakt worden, net als over de hygiënische voorschriften. De sporters moeten nadrukkelijk op sociale distancing letten: geen 1 of 2 meter, maar Sport Vlaanderen vraagt 5 meter. Een medisch team zal controles uitvoeren en voorts zullen de betrokken sporters specifieke richtlijnen krijgen omtrent persoonlijke en materiële hygiëne.

Mocht het IOC beslissen dat de Spelen afgelast worden, dan worden die maatregelen meteen herzien en gaan de deuren onherroepelijk dicht voor alle sporters.

Meer over Sport Vlaanderen

sport