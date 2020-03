Akkoord in de maak over contractverlenging hockeycoach McLeod tot na Tokio 2021: “Nog wat financiële regelingen treffen” Bart Fieremans

27 maart 2020

18u51 0 Hockey Een akkoord is in de maak om het contract van Shane McLeod, coach van de Red Lions, te verlengen tot na de nieuwe datum van Tokio 2021. Financieel valt er wel nog wat te regelen, ook omdat de Nederlander Michel van den Heuvel al een deal had om vanaf januari 2021 McLeod als hockeybondscoach op te volgen.

De Belgische hockeyfederatie zat gisteren aan tafel met McLeod en Van den Heuvel om te vermijden dat ze vanaf 1 januari 2021 met twee voltijdse hoofdtrainers zitten, waar ook een prijskaartje aan vasthangt. Het huidige contract van McLeod eindigt in december. In 2021 wou hij aan sabbatjaar nemen in zijn geboorteland Nieuw-Zeeland. Maar met het uitstel van de Spelen heeft hij de wens uitgedrukt om zijn groep ook tot de nieuwe datum van Tokio 2021 te leiden. Niet onlogisch, gezien de straffe resultaten onder zijn hoede met onder meer een WK- en EK-titel. McLeod hoopt in Tokio 2021 de kroon op het werk te zetten en zo in schoonheid afscheid te nemen.

Maar dan is ook een nieuwe constructie nodig met Van den Heuvel, die behalve als hoofdcoach van de Nederlandse topclub Bloemendaal ook deeltijds als T3 in de staf van de Red Lions werkte. Van den Heuvel had al een overeenkomst met de bond om McLeod op te volgen vanaf 1 januari 2021 tot de volgende Olympische cyclus in Parijs 2024.

“Alle partijen bespraken nu de financiële situatie en hoe de samenwerking moet verlopen”, zegt Denis Van Damme, woordvoerder van de Belgische hockeyfederatie. Een akkoord zou in de maak zijn, al zijn er financieel nog niet helemaal uit. “Maar het kan nu snel rond raken, in de loop van volgende week al.”