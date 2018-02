Afdaling combiné wordt ingekort Redactie

13 februari 2018

03u37

Bron: Belga 0 Olympische Spelen De afdaling van de combiné bij de mannen, het eerste alpijnse skinummer op de Winterspelen in Pyeongchang, wordt ingekort wegens de winderige omstandigheden. De eerste skiër gaat wel van start op het voorziene tijdstip, 3.30 uur Belgische tijd. Dat hebben de organisatoren vandaag aangekondigd.

Gezien de waargenomen windstoten in het Jeongseon Alpine Centre zal de afdaling 200 meter korter zijn. De skiërs zullen er bijgevolg ongeveer twintig seconden minder lang over doen om de helling af te dalen. Om in de combiné de afdalingspecialisten niet te bevoordelen, zal de slalom (vanaf 7u) tien poortjes minder tellen.

Met de afdaling bij de mannen wordt dinsdag de eerste discipline alpijnse ski afgewerkt. Eerder konden de afdaling bij de mannen en de reuzenslalom bij de vrouwen niet plaatsvinden wegens hevige wind. Beide nummers werden uitgesteld tot donderdag.