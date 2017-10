100 dagen voor de Winterspelen: zeven dingen die je moet weten Pyeongchang 2018 Redactie

Bron: AD 0 Photo News Olympische Spelen Na twee mislukte pogingen, controverses over de locaties, bouwvertragingen en een decennium aan voorbereidingen telt het slaperige skigebied van Pyeongchang af naar de Winterspelen. Over 100 dagen is in de Zuid-Koreaanse stad de openingsceremonie. Zeven dingen die je moeten weten op weg naar Pyeongchang 2018 .

Geschiedenis

Een gebrek aan doorzettingsvermogen kun je Pyeongchang moeilijk verwijten. De skistad kreeg tot twee keer toe nul op het rekest, in 2010 (Vancouver) en 2014 (Sotsji), maar het bergdorpje hield vol.



Om verwarring met de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang te voorkomen werd aan de Zuid-Koreaanse stad de (hoofd)letter C toegevoegd: PyeongChang. De politieke spanningen tussen beide landen na de kernproeven in Noord-Korea zijn een flinke zorg voor de organisatie én het IOC. Moon Jae In, de eerder dit jaar verkozen president van Zuid-Korea, veroordeelde de raketlancering afgelopen zomer met klem. Hij sprak van een 'gevaarlijke provocatie' en hoopte dat de Winterspelen gevrijwaard zouden blijven van nieuwe provocaties.

Wanneer zijn de Winterspelen?

Over iets meer dan drie maanden, op vrijdag 9 februari om 20.00 uur (lokale tijd), vindt in Pyeongchang de openingsceremonie plaats van de Winterspelen. Een dag eerder zijn al de eerste evenementen (curling en skispringen).

Tijdsverschil

In België is het acht uur vroeger dan in Zuid-Korea. Dat betekent dat de belangrijkste evenementen voor ons plaatsvinden rond of direct na het middaguur. Bekijk hier het olympische programma van dag-tot-dag voor de schaatsers en de shorttrackers. De Winterspelen worden afgesloten op zondag 25 februari.

Getty Images Zuid-Korea ontving in Athene de Olympische vlam.

Locaties

Het schaatsen vindt plaats in Gangneung, een provinciestad van ongeveer 200.000 inwoners aan de Japanse Zee en op kilometer of 40 ten oosten van Pyeongchang. In de Gangneung Ice Arena en de Gangneung Oval, waar het schaatsen, shorttrack en kunstrijden plaatsvinden, zijn samen totaal 12.000 zitplaatsen. In het stadion ligt een geavanceerd vriessysteem, waardoor het oppervlakte-ijs snel kan worden gesmolten én bevroren, zodat voor iedereen dezelfde omstandigheden worden gecreëerd.

EPA De Gangneung Ice Arena (links) voor shorttrack en kunstrijden en de Gangneung Oval voor het schaatsen.

EPA Gangneung Ice Arena.

In totaal zijn er zes nieuwe stadions gebouwd, waaronder het Olympisch Stadion. De bobslee- en skispringarena liggen in de heuvels in de buurt van het Olympisch Stadion. Uiteraard staan ook de alpine-, snowboard, biathlon én langlaufonderdelen in de bergen rond Pyeongchang geprogrammeerd. Veel disciplines en medaille-evenementen zijn 's avonds bij kunstlicht.



Waar de stadions in de bergen op feeërieke locaties zijn 'neergelegd', is er zorg in Zuid-Korea voor het gebrek aan interesse voor de sneeuwsporten (langlaufen, biathlon, bobsleeën). Het leeuwendeel van de sportliefhebbers in het thuisland hebben veel meer met snelheidssporten (alpineskiën, shorttrack, schaatsen) en kunstrijden. Het organisatiecomité (POCOG) heeft voor de sporten die minder in trek zijn inmiddels aangeklopt bij scholen, overheidsinstellingen en publieke bedrijven.

Olympisch Stadion

Het vijfhoekige Olympische Stadion, waaraan deze weken de laatste hand wordt gelegd, telt 35.000 zitplaatsen en ligt op een schilderachtige locatie. Maar daarmee is alles gezegd: tegenstanders hekelden de bouw, die tientallen miljoenen kostten, omdat het op de openings- en sluitingsceremonies na niet wordt gebruikt. Sterker nog: meteen na de Spelen wordt begonnen met het afbreken van het Olympisch Stadion. Daarvoor in de plaats komen een museum en recreatiefaciliteiten.

AFP Een luchtfoto van het vijfhoekige Olympische Stadion van Pyeongchang.

Compact

Zaten sporters, fans en begeleiders in Sotsji soms urenlang in een bus naar de bergen, in Pyeongchang wordt al gerept van de compacte Spelen. Door een kakelverse spoorverbinding en een nieuw wegennetwerk worden alle locaties tussen Pyeongchang en Gangneung binnen een uur met elkaar verbonden. Via een hogesnelheidstrein zijn de Winterspelen ook voor de inwoners van miljoenenstad Seoul gemakkelijk bereikbaar: een dagtochtje Pyeongchang is met een treinreis van een uur prima te doen.

Publiek

Zuid-Korea verwacht dat in februari meer dan een miljoen fans Pyeongchang zullen aandoen. Van hen zal dertig procent van buiten Zuid-Korea komen. De online verkoop van tickets was de de voorbije maanden erg goed. De organisatie melde vorige week inmiddels 341.000 tickets te hebben verkocht.

