“Rio betaalde miljoenen aan smeergeld om Spelen 2016 binnen te halen” Redactie

05 juli 2019

05u11

Bron: AD, ANP 0 Olympische Spelen De voormalige gouverneur van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro Sergio Cabral heeft tijdens een rechtszitting gezegd dat hij 2 miljoen dollar (zo’n 1,6 miljoen euro) heeft betaald om stemmen te kopen om de Olympische Spelen van 2016 naar de stad Rio te halen.

Cabral zou tussen de zes en negen leden van het Internationaal Olympisch Comité geld hebben gegeven om op Rio de Janeiro te stemmen. Cabral verklaarde tegen rechter Marcelo Bretas, die de grootschalige corruptie in Rio de Janeiro onderzoekt, dat onder hen ook de Oekraïense polsstoklegende Sergei Bubka en viervoudig olympisch zwemkampioen Aleksandr Popov waren.

lees verder onder de foto:

Volgens Cabral waren ook toenmalig Braziliaans president Lula en Eduardo Paes, destijds burgemeester van de stad, op de hoogte van het betaalde smeergeld. Beiden ontkennen dat.

Voormalig voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF Lamine Diack en zijn zoon Papa Diack zouden de tussenpersonen zijn geweest en daarvoor ook geld hebben ontvangen. Lamine Diack kreeg 1,5 miljoen dollar, zijn zoon 500.000 dollar.

Volgens Cabral zou hij in augustus 2009 op het spoor van Diack zijn gezet door Arthur Nuzman, decennialang een van de grote, invloedrijke bestuurders van de Braziliaanse sport. Als voorzitter van het Braziliaanse olympisch comité haalde Nuzman de Spelen naar Rio en werd hij voorzitter van het lokale organisatiecomité.

Operatie Unfair Play

“‘Sérgio,’ zei Nuzman tegen mij, ‘ik wil je in contact brengen met de voorzitter van de IAAF, Lamine Diack. Hij is iemand die openstaat voor bijzondere voordelen. Hij kan vijf of zes stemmen garanderen. Maar hij wil in ruil 1,5 miljoen dollar”, verklaarde de oud-gouverneur, die momenteel een gevangenisstraf van 198 jaar uitzit vanwege diverse veroordelingen voor corruptie en witwaspraktijken.

Nuzman werd in oktober 2017 aangehouden en enkele dagen vastgezet. Ook hij wordt beschuldigd van corruptie in het onderzoek naar de gang van zaken rondom de Olympische Spelen van 2016, door de Braziliaanse Federale Politie aangeduid als ‘Operatie Unfair Play’.