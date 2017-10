"Pyeongchang is helemaal klaar voor Winterspelen" PL

20u48

Bron: ANP 0 Photo News Lee Hee-beom, hoofd van het organisatiecomité. Olympische Spelen De Zuid-Koreaanse stad Pyeongchang is helemaal klaar voor de Olympische Winterspelen. Alle sportaccommodaties zijn gereed, alsmede infrastructuur en huisvesting. Dat zegt Lee Hee-beom, hoofd van het organisatiecomité.

"We willen dat de atleten de tijd van hun leven hebben in de beste omstandigheden. We zijn hard op weg om dat voor elkaar te krijgen", zei Lee in het oude Griekse Olympia, waar traditioneel de toorts wordt ontstoken voor de fakkelloop. De olympische vlam arriveert op 1 november in Seoel en maakt dan een reis van drie maanden door Zuid-Korea. De Spelen beginnen op 9 februari.



"We zijn de grootste Winterspelen ooit en beogen tevens de meest op de sporters gerichte Spelen te zijn", aldus Lee, die nogmaals benadrukte dat de politieke spanningen met buurland Noord-Korea geen gevolgen hebben voor het sportspektakel. "We doen er alles aan om de Spelen veilig voor iedereen te maken. De Olympische Spelen ontstijgen politieke spanningen, ze zijn een symbool van hoop en vrede."



De olympische baas zei dat de stad hard gewerkt heeft om een aantal bouwprojecten tijdig op te leveren. Zo is er een hogesnelheidslijn aangelegd tussen Pyeongchang en het vliegveld Incheon. Alleen de kaartverkoop valt tot dusver tegen.