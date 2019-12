“Mijn hart is gebroken”: Julie Vanloo reageert op niet-selectie bij Belgian Cats op olympisch kwalificatietoernooi Redactie

21 december 2019

13u55 0 Basket “Mijn hart is gebroken.” Julie Vanloo (26) heeft gereageerd op haar niet-selectie voor het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende, dat op 6 februari begint. Bondscoach Philip Mestdagh doet geen beroep op de 26-jarige guard. “Woorden kunnen niet omschrijven hoe slecht ik mij voel.”

Julie Vanloo kreeg het nieuws donderdagavond al te horen: net als in november, toen de Belgian Cats twee kwalificatie-interlands voor het EK van 2021 speelden, is de Oostendse niet opgenomen in de nationale selectie. Volgens de bond was het toen voor Vanloo, die voor het Australische Townsville Fire uitkomt, niet opportuun om voor zo’n korte periode zo ver te reizen. Nu doet bondscoach Philip Mestdagh evenwel opnieuw geen beroep op de 26-jarige guard voor het olympisch kwalificatietoernooi - dat voorspelt niet veel goeds voor Vanloo indien de Cats een tickets voor Tokio 2020 kunnen bemachtigen.

Tegelijk komt het nieuws ook niet als een donderslag bij heldere hemel. Op het afgelopen EK in Servië, waar de Belgen als vijfde eindigden, bleef de bijdrage van Vanloo erg beperkt, met 1,7 punten per match. Op het EK van 2017, waar de Cats brons veroverden, was Vanloo nog goed voor gemiddeld 6,2 punten per match en op het WK van 2018, waar ze verrassend vierde werden, voor 7,2 punten.

Het is vooral sinds de komst van Julie Allemand op de positie van spelverdeelster dat Vanloo minuten moest inleveren. Allemand deed het uitstekend terwijl Vanloo het moeilijk had om zich te schikken in de rol van reservist. Ook op haar mentaliteit kwam van binnen het team en staf veel commentaar. Vanloo is de enige opvallende afvaller in de selectie, die geen wijzigingen kent ten opzichte van november.

Vanloo: “Mijn hart is gebroken”

Vanloo heeft vandaag gereageerd op haar Instagram. “Sinds 2008 maak ik deel uit van de selectie van de Belgian Cats”, opent ze haar verhaal. “We hadden een droom en in 2015 veranderde alles voor ons. We maakten doelen en geloofden dat we die konden bereiken. Elke opwarming, elke keer het nationaal volkslied klonk en elke minuut ik speelde was onvergetelijk. Mijn hart en ziel kleuren zwart, geel en rood.”

“We bereiken doel nummer één: kwalificatie voor het EK, doel nummer 2: kwalificatie voor het WK en we schreven geschiedenis met een bronzen medaille op het EK. We bereikten ook doel nummer 3: de wereld tonen hoe mooi Belgisch basketbal kan zijn. Met een vierde plek op het WK kwam ook onze stoutste droom in vervulling: de Olympische Spelen, Tokio 2020.”

“Voor het eerst in mijn nationale carrière ben ik niet geselecteerd voor een olympisch kwalificatietoernooi. In mijn thuisstad Oostende, waar ik geboren en getogen ben. Woorden kunnen niet omschrijven hoe slecht ik mij voel om hier geen deel van uit te kunnen maken. Mijn hart is gebroken. Begrijp ik het? Neen. Accepteer ik het. Ja. Zal ik opgeven? Nee. Maakt dit me sterker? Ja. Maar ik aanvaard de beslissing. Alles gebeurt met een reden en ik zal er alles aandoen om positief te blijven en de mensen die me elke dag steunen en in me geloven te inspireren.”

“Ik wens mijn ploegmaats het beste voor het volgende groot toernooi. Mijn hart is bij jullie. Maak deze droom waar. Alle liefde voor mijn fans, vrienden en familie. Bedankt voor de steun en de lieve woorden. Niet alle stormen zijn er om je leven te verwoesten, sommige komen om je pad vrij te maken.”