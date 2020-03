“IOC wil Olympische Spelen verplaatsen naar zomer 2021" IB

26 maart 2020

01u26

Bron: ANP 2 Olympische Spelen Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voert gesprekken met de Internationale Atletiekfederatie om de Olympische Spelen in Tokio te verplaatsen naar de maanden juli en augustus in 2021. Dat meldt de Japanse krant Yomiuri.

Volgens de krant hoopt het IOC binnen vier weken een besluit te nemen. Door de nieuwe planning vallen de Spelen volgend jaar mogelijk tussen grandslamtoernooien Wimbledon in juli en de US Open in september.

IOC-voorzitter Thomas Bach noemde het verplaatsen van het evenement woensdag "een grote legpuzzel." Hij denkt dat er offers en compromissen nodig zijn om tot een oplossing te komen, maar heeft er vertrouwen in dat de partijen eruit komen.

Eerder deze week werd afgesproken de Olympische Spelen uit te stellen vanwege de coronacrisis.