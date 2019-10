“In het zwemmen mag je al naar de Spelen als je de overkant van het bad haalt”: uitspraak De Ketele blijft niet zonder reactie ODBS

18 oktober 2019

11u30 4 Zwemmen De Belgische achtervolgingsploeg scoorde woensdagavond geen goeie punten met het oog op een ticket voor de Olympische Spelen. Dat zorgde voor frustraties bij Kenny De Ketele. “We staan nu in de top tien van de wereld, maar enkel de top acht plaatst zich voor de Spelen. Terwijl je in het zwemmen al mag gaan als je de overkant van het bad haalt.” Op twitter reageerde olympisch zwemmer Louis Croenen gepikeerd. “Ik hoop dat dit een emotionele reactie is, want dit slaat nergens op.” Waarna De Ketele het boetekleed aantrok en zich excuseerde.

Kenny De Ketele, Robbe Ghys, Rune Herregodts en Sasha Weemaes moesten woensdagavond op het EK baanwielrennen in Apeldoorn na een achtste chrono in de kwalificaties in de eerste ronde aan de bak tegen Zwitserland. Maar met hun tijd in die kwalificaties hielden ze alleen Polen achter zich. En om door te stoten naar de wedstrijd om het brons moesten de Belgen bij de snelste twee niet-finalisten zijn. Geen plaats in de top acht dus en een slechte zaak met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De Ketele reageerde achteraf bij Sporza erg ontgoocheld en stelde dat “zwemmers al naar de Olympische Spelen mogen gaan als ze de overkant van het bad halen”. Een reactie die logischerwijs in het verkeerde keelgat schoot in de zwemwereld. Louis Croenen, die al de Spelen van Rio en Londen afwerkte: “Ik hoop dat dit een emotionele reactie is”, schreef hij vanmorgen op twitter. “Een selectie voor de Olympische Spelen in het zwemmen staat gelijk aan de top twaalf zijn van de wereld. P.S.: ik heb net mijn 8 kilometer (160 baantjes in een bad van 50 meter) training erop zitten.”

@kennydeketele... Ik hoop dat dit een emotionele reactie is want deze reactie slaat nergens op. OS-selectie in het zwemmen staat gelijk aan top-12 mondiaal.

P.S. ik heb net mijn 8km (160 baantjes in 50m bad) training er op zitten. Louis Croenen(@ LouisCroenen) link

Nadat De Ketele zag dat zijn uitspraak door de reactie van Croenen fel opgepikt werd, verklaarde hij zich nader. “OK. Fuck. Wat een dom citaat.” De baanwielrennen verwees vervolgens naar de Afrikaanse zwemmer, Eric ‘the Eel’ Moussambani, die bijna ‘verdronk’ in het olympische bad.

Ok. Fuck. Wat een dom citaat. De beelden van die zwemmer die bijna verdronk op de OS zijn op mijn netvlies gebrand. Daar komt het van. Mijn frustratie heeft vooral met selectiecriteria van IOC te maken. Mijn oprechte excuses aan allen. Ik bedoelde het absoluut niet zo! Kenny De Ketele(@ deketelekenny) link

Bekijk hier de olympische 100 meter vrij in Sydney 2000 van de Guineeër Eric Moussambani: