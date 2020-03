“Het hele dopingverhaal is nog lang niet achter de rug. Zelfs niet in Europa”: coach Pieter Timmers dropt in onze videochat dopingbom BF/ODBS

25 maart 2020

06u13 0 Olympische Spelen Een interessante discussie ontspon zich in onze gisteren georganiseerde videochat tussen Jean-Marie Dedecker en Ronaldo Gaastra, naar aanleiding van het uitstel van de Olympische Spelen. Toen het over de gezondheid van onze Belgische topsport ging, vindt de Nederlandse coach van Pieter Timmers dat het voor de Belgen niet altijd even makkelijk is in een wereld waar doping nog lang niet uitgeroeid is. “Dat is wereldwijd een reuzegroot probleem”, zegt Gaastra, die in Atlanta 1996 met Fred Deburghgraeve olympisch goud pakte.

Gewezen coach Dedecker, die zijn judoka’s naar elf olympische medailles stuwde, vindt dat België anno 2020 er als olympisch sportland is op vooruitgegaan. “De dopingperiode is voorbij. Daarom is het jammer dat deze Spelen uitgesteld worden. Ik had verwacht dat we in Tokio het record van Atlanta (6, nvdr) zouden verbreken. Als rijk westers land moeten we een medaille per miljoen inwoners halen. Dat zit er nu met ­Thiam, Plasschaert, Casse, het hockey en ik wil niemand vergeten erin... We konden zeker voor tien medailles gaan. Ik zag 2020 wel als een topmoment om te laten zien dat we er staan.”

Dat de Russen nu uitgeschakeld zijn? Tijdelijk, ja. Maar de Chinezen en Amerikanen niet. En Europese landen noemen waarbij ik grote vraagtekens heb, ga ik niet doen. Ronald Gaastra

Gaastra is het daar niet helemaal mee eens. Hij vindt wel dat die tien Belgische medailles ook in 2021 haalbaar moeten zijn, maar dropt dan een heuse dopingbom. “Het hele dopingverhaal is nog lang niet achter de rug”, stelt Gaastra. “Dat is wereldwijd nog een reuzegroot probleem, daar zijn we nog lang niet vanaf. Dat de Russen uitgeschakeld zijn? Tijdelijk, ja. De Chinezen zijn nog niet uitgeschakeld, de Amerikanen niet (refereert aan respectievelijk Sun Yang en de schorsing van Alberto Salazar, ex-coach van Mo Farah, nvdr). Europese landen buiten Rusland noemen waarbij ik grote vraagtekens heb, ga ik niet doen.” Dedecker: “Ik geloof je wel, maar hoop dat je ongelijk hebt.”

“Wij zijn nog altijd geen Amerika of Australië”

“Wat ik wel vind: vergeet niet dat onze vijver klein blijft”, vervolgt Gaastra. “Laat ons opletten dat we de selectiecriteria niet te moeilijk maken. De Spelen mogen geen onmogelijke opgave worden voor jonge atleten. Ik huiver toch als ik mensen hoor zeggen ‘je bent maar twaalfde op de Olympische Spelen’. Dat is ronduit fantastisch. We mogen de lat hoog leggen, maar we moeten niet denken dat we Amerika of Australië zijn.” Dedecker: “Ik vind toch dat we met onze systemen presteren ondanks het systeem.”

Het uitgestelde WK zorgt alvast voor kopzorgen voor het Wereldantidopingagentschap (WADA). Enerzijds is het in deze coronatijden moeilijk controleren, anderzijds rijst de vraag of dopingzondaars die geschorst waren voor deze Spelen, volgend jaar wel weer zouden kunnen deelnemen? “Die kwestie is inmiddels besproken tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van de nationale antidopingagentschappen uit 21 landen”, zei Travis Tygart, het hoofd van het Amerikaanse Antidopingagentschap Usada gisteren. “Het is één van de vele complexe zaken die goed overdacht moeten worden en waarover besluitvorming nodig is nu de Spelen zijn uitgesteld.” De vrees bestaat dat gestrafte sporters die hun schorsing na deze zomer hebben uitgezeten en komend jaar willen deelnemen aan de Spelen naar de rechter stappen als ze geen olympisch startbewijs krijgen.