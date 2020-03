“Evenepoel is gekwalificeerd voor Spelen en dat blijft zo” MG

31 maart 2020

09u31 0 Olympische Spelen Over een nieuw wedstrijdschema voor de Spelen heeft het IOC nog niet gecommuniceerd. De volgende stap, zegt technisch directeur van de Belgische Wielerbond Frederik Broché, is nieuwe kwalificatiecriteria voor de Spelen van Tokio 2021 uitzetten.

De bekommernis gaat uit naar het BMX en de mountainbike. Broché: “We hadden goede hoop dat Elke Van Hoof zich op het WK BMX in Houston (26-31 mei) zou kwalificeren voor de Spelen. Nu is het nog even koffiedik kijken of we andere criteria moeten hanteren.”

Staat zeker niét ter discussie: de kwalificatie van Remco Evenepoel voor de olympische tijdrit. Evenepoel werd vorig jaar Europees kampioen in de discipline en is daarmee vanzelf gekwalificeerd. De volgende Europese kampioenschappen vinden plaats van 9 tot 13 september in Trento. Maar die zullen voor Evenepoel niets veranderen.

Broché: “Wie gekwalificeerd was, blijft gekwalificeerd. Ook aan de quota (vijf renners bij de mannen, drie bij de vrouwen) verandert niets. We moeten wel nadenken over de nieuwe timing die we zullen hanteren voor Tokio 2021. We zouden de olympische selectie voor dit jaar op 1 juni 2020 bekendmaken. Voor 2021 zullen we een nieuwe deadline stellen.”