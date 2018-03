Olympische legende krijgt het aan de stok met "racistische" luchthavenbewaker: "Triest dat dit anno 2018 nog kan!" YP

07 maart 2018

07u36

Bron: Fox News 0 Sad to see racial harassment in this day and age. 2018...!!!! #airport #germany pic.twitter.com/hKvhduxePv Sir Mo Farah(@ Mo_Farah) link

Sir Mo Farah heeft het op de luchthaven in het Duitse München aan de stok gekregen met een luchthavenbewaker. De Britse langeafstandsloper, goed voor in totaal vier olympische titels (twee op de 5.000m en nog twee op de 10.000m), filmde alles via Instagram Live, waarna hij de beelden ook verspreidde via zijn Twitterpagina. "Ik ben net op de luchthaven en ik word lastiggevallen. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Gewoon omdat ik een trainingspak draag", zegt hij in onderstaande video . Waarna de bewuste bewaker een eerste keer in beeld komt.

"You don't need to grab me, leave me alone" - Olympian Sir Mo Farah started broadcasting live on Instagram as he says he was 'racially harassed' at a German airport pic.twitter.com/vuPh6SscsA Sky News(@ SkyNews) link

"Dit zijn pesterijen. Pure, pure pesterijen. Je hoeft me niet te duwen", hoor je de in Somalië geboren Brit zeggen terwijl de luchthavenbewaker hem nogal hardhandig naar de gate begeleidt. "Ik ga niet naar de gate, maar je moet me niet duwen. Je bent live op Instagram, je mag me niet aanraken."

"Dat mag ik wel", riposteert de bewaker, terwijl hij Farah nogmaals aanmaant om naar de gate te gaan en hem bij zijn schouder vastgrijpt. Wanneer de atleet hem nogmaals wijst op het feit dat hij gefilmd wordt, zegt hij dat hij zich dat niet aantrekt. "De manier waarop je hier behandeld wordt is belachelijk. Hebben jullie dat gezien jongens? Ongelofelijk."