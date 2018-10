Olympische Jeugdspelen: Belgische basketters (3x3) missen gouden medaille, Roos pakt brons in boogschieten Redactie

17 oktober 2018

21u26

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische basketbalploeg 3x3 heeft vandaag op de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires een zilveren medaille veroverd.

Sasha Deheneffe, Ferre Vanderhoydonck, Sam Hofman en Moussa Robert Sylla Noterman verloren in de eindstrijd met 20-15 van gastland Argentinië.

De Belgen waren ongeslagen tot in de finale gekomen. Ze klopten in de poulefase achtereenvolgens Letland (18-16), Kazachstan (20-9), Kirgizië (21-11) en Italië (18-16), alvorens in de kwartfinales Brazilië (21-10) en in de halve finales Slovenië (14-12) te kloppen.

Senna Roos verovert brons in boogschieten

Senna Roos heeft woensdag de bronzen medaille behaald in het boogschieten (recurve) op de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires. Het is voor België al de achtste medaille in Argentinië, de tweede van de dag na het zilver van de Belgische basketbalploeg 3x3 bij de jongens.

De 16-jarige Roos versloeg in de kwartfinales de Zuid-Koreaan Injun Song, na eerdere zeges tegen Ibrahim Rezowan (6-5) uit Bangladesh en Samet Ak (7-1) uit Turkije. In de halve finales moest onze landgenoot met 0-6 zijn meerdere erkennen in Akash Akash uit India. In de wedstrijd om het brons haalde Roos het met 7-3 van de Oekraïner Artem Ovchynnikov.

Acht medailles

Eerder in Buenos Aires pakte Maite Beernaert (verspringen) goud. Jules Vangeel (kajak sprint), Simon Morssinkhof (teamjumping) en Badr Achab (taekwondo) veroverden zilver. Julien Carraggi (gemengde teamcompetitie badminton) en Alessia Corrao (judo) pakten brons.

Vier jaar geleden was de Belgische delegatie in Nankin goed voor zes medailles, na de eerste editie van de Jeugdspelen keerden de Belgen in 2010 met vijf medailles terug uit Singapore.

De Olympische Jeugdspelen eindigen morgen.