Olympische gewichtheffer in koelen bloede vermoord Redactie

14u12

Bron: AD.nl 0 AFP Meer Sport Gewichtheffer Edwin Mosquera Roa is zaterdagavond bij een incident in een kroeg in Colombia in koelen bloede om het leven gebracht.

De 32-jarige Colombiaan, die actief was bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, kwam volgens ooggetuigen om het leven na een woordenwisseling met de nog onbekende dader. Hij werd daarna meerdere keren in zijn hoofd geschoten. De dader is voortvluchtig.

Mosquera Roa werd bij de Spelen in Rio zevende in de klasse tot 69 kilo. De gemeente Palmira, in het zuidwesten van Colombia waar de moord werd gepleegd, heeft een beloning van 10 miljoenen Peso (2800 euro) uitgeloofd.

El levantamiento de pesas está de luto. Edwin Mosquera Q.E.P.D. destacado deportista que en los pasados Juegos Olimpicos Rio 2016 representó a Colombia, falleció el día de ayer. Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. #PesasColombia FEDEPESASCOL(@ FEDEPESASCOL) link