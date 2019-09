Olympische en wereldkampioene in het judo test positief Redactie

Bron: Belga 0 Judo De Braziliaanse Rafaela Silva, olympisch kampioene en wereldkampioene in het judo, heeft bekend dat ze bij een dopingtest positief getest heeft op fenoterol, maar ze verklaart onschuldig te zijn.

"Ik ben zuiver en ik ga blijven strijden om mijn onschuld te bewijzen", legde ze uit op een persconferentie. "Ik heb positief getest op fenoterol (...), maar ik gebruik die substantie niet. Ik ben geen astmalijder", voegde ze daaraan toe.

Fenoterol is een bronchodilator die vooral gebruikt wordt voor de behandeling van astma. Het geneesmiddel staat op de lijst van verboden producten van het Wereldantidopingagentschap WADA. Een van de hypotheses is dat het product via een baby, het kind van een vriendin die gebruikmaakt van astmamedicatie, in Silva's lichaam terechtgekomen is.

De positieve test vond plaats op 9 augustus tijdens de Panamerikaanse Spelen, waar Silva het goud behaalde bij de -57kg. Op het WK in Tokio kaapte ze het brons weg. Volgend jaar hoopt ze er haar olympische titel, die ze op de Spelen van Rio behaalde, te kunnen verdedigen. Haar advocaat benadrukte dat de Braziliaanse judoka "niet tijdelijk geschorst is".

Rafaela Silva, die opgroeide in de Cidade de Deus, de beruchte favela van Rio de Janeiro, behaalde haar grootste successen in eigen land op het WK 2013 en op de Spelen van 2013. Ze werd één van 's lands successymbolen voor de bewoners van probleemwijken.