Olympische droom is veraf voor Red Dragons na tweede nederlaag in kwalificatietoernooi ABD

06 januari 2020

21u58

Bron: Belga 0 Volleybal De Belgische volleybalmannen hebben maandag ook hun tweede groepswedstrijd op het Europees olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn verloren. Daardoor mogen ze quasi zeker een kruis maken over deelname aan de Spelen in Tokio.

De Red Dragons (CEV 6) gingen met 0-3 onderuit tegen gastland Duitsland (CEV 10). De setstanden waren 18-25, 23-25 en 24-26. De wedstrijd duurde een uur en 32 minuten.

Zondag had België zijn eerste duel in groep A ook al met 0-3 verloren van Europees vicekampioen Slovenië (CEV 7). Duitsland versloeg eerder Tsjechië (CEV 11) met 3-0.

Dinsdag (17 uur) spelen de mannen van bondscoach Dominique Baeyens hun laatste poulematch tegen de Tsjechen. Duitsland treft later op de avond Slovenië. Woensdag sluiten Slovenië en Tsjechië de groepsfase af.

In groep B zitten Europees kampioen Servië (CEV 1), Frankrijk (CEV 3), Bulgarije (CEV 8) en Nederland (CEV 9). De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de kruisfinales. Die worden donderdag gespeeld, de finale vrijdag. Enkel de winnaar van het toernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen in Tokio.

De Red Dragons trokken naar Berlijn om een ultieme gooi naar een plaats op de Spelen te doen. In augustus kon België een eerste kans niet verzilveren op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam, waar de Verenigde Staten het ticket voor Japan pakten. De Belgen verloren er met 0-3 van de VS en Nederland en wonnen met 3-0 van Zuid-Korea.