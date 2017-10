Olympisch zwemkampioen knielt tijdens Amerikaanse hymne PL

Olympisch zwemkampioen Anthony Ervin toont zich solidair met de beweging die het racisme en het politiegeweld in de Verenigde Staten aanklaagt. Tijdens een meeting in Brazilië ging hij tijdens het Amerikaanse volkslied op een knie zitten.

Ervin, de olympisch kampioen van Rio op de 50 meter vrije slag, mocht het podium op na de finale van de 4x200 meter voor gemengde teams. Toen de Amerikaanse hymne weerklonk, ging de 35-jarige Ervin op zijn linkerknie zitten. In een reactie op Twitter postte de (blanke) zoon van een gekleurde Vietnamveteraan volgende boodschap: "Mijn doel is het redden van levens, en de ongelijkheid begrijpen. We hebben allemaal ons vakgebied. Ik ben een zwemmer."

Colin Kaepernick, voormalig quarterback bij de San Francisco 49ers, startte de beweging in 2016. Tot dusver kende hij vooral navolging bij sporters uit het American Football, basket en baseball. De Amerikaanse president Donald Trump uitte al diverse keren felle kritiek op sporters die knielen tijdens het volkslied. Hij ziet het als een gebrek aan respect voor het land en wil dat de actievoerders gesanctioneerd worden.