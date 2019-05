Exclusief voor abonnees Olympisch ticket is binnen voor Fanny Lecluyse: "Dit komt niet alleen door Victor" Valerie Hardie

21 mei 2019

10u48 0 Zwemmen Pieter Timmers is in goed gezelschap wanneer hij in 2020 naar Tokio trekt. Fanny Lecluyse (27) verzekerde zich zondag op het BK van een olympisch ticket op de 200m schoolslag.

Zwemster Fanny Lecluyse is sinds augustus 2018 samen met tijdrijder Victor Campenaerts. De twee profsporters delen een gemeenschappelijke droom: in 2020 op de Spelen staan. Voor Lecluyse is dat doel al bereikt: zondag dook ze met een chrono van 2:24.97 in de reeksen van de 200m schoolslag onder de olympische limiet van 2:25.52.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis