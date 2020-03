Exclusief voor abonnees Olympisch kampioene openwaterzwemmen geeft inzicht in Spartaans trainingsregime: “Achter de stalen deuren wachtte de hel”

Redactie

23 maart 2020

14u16

Bron: AD 0 Zwemmen Het openbare leven ligt over ter wereld stil. Een ramp voor topsporters, al is dat voor zwemmers nog een groter probleem nu alle zwembaden gesloten zijn. Zelfs voor een olympisch kampioen openwaterzwemmen die een inzicht geeft in haar waanzinnig trainingsschema.

“Het zwemmen heb ik nu even opgegeven. Ik heb er alles aan gedaan om een oplossing te vinden”, vertelt Sharon van Rouwendaal (26). De Nederlandse is olympisch kampioene openwaterzwemmen op de 10 kilometer. “Over een paar dagen ben ik mijn watergevoel kwijt, echt balen. Ik ben wel blij dat ik iedere dag mijn fitness- en cardio-oefeningen kan doen in een krachthonk waarvan mijn coach Philippe Lucas de eigenaar kent.”

“Ik ben zelfs nog bij een rivier naast mijn huis gaan kijken. Ik dacht: als ik mijn elastiek aan de brug vastmaak, kan ik toch zwemmen zonder vooruit te komen. Maar ja… de rivier stond droog.” Van Rouwendaal hoopt dat de Olympische Spelen worden uitgesteld. “Als we snel weer kunnen trainen zou het later dit jaar kunnen plaatsvinden en anders volgend jaar.”

Vandaag haalde Van Rouwendaal de Nederlandse pers met de publicatie van haar biografie ‘Bruut’ - van de hand van sportjournalist Natasja Weber. Daarin staan enkele wel héél opmerkelijke passages. Vooral de bijzonder (harde) relatie met haar coach Lucas springt in het oog. “In de gang van het zwembad wist je: achter die grote, blauwe stalen deuren word je weer afgebeuld. In die dertig meter lange gang schoot iedere dag van alles door mijn hoofd. Hoe ga ik deze training overleven?”

Na een zware trainingsweek zegt hij altijd: ‘Zet maar op internet hoeveel kilometer je deze week hebt gezwommen.’ Hij hoopt dat dat indruk maakt op mijn concurrenten. Dus dan zet ik op Instagram en Twitter: ‘Uitgeput na een week van 93,5 kilometer.’ Sharon van Rouwendaal

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis