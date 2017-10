Olympisch kampioene Beitia stopt met hoogspringen PL

12u56

Regerend olympisch kampioene hoogspringen Ruth Beitia zet een punt achter haar carrière. De 38-jarige Spaanse kondigde haar afscheid vandaag aan in Santander. "Ik ben met mijn lichaam iets te vaak over de grens gegaan", was Beitia, een gewezen concurrente van Tia Hellebaut, openhartig.

Beitia veroverde dit voorjaar nog zilver op het EK indoor, maar door blessures kwam ze in het buitenseizoen nauwelijks in actie. Op het WK in Londen stelde ze teleur met een twaalfde plaats. Vorig jaar pakte ze naast olympisch goud ook de Europese titel in Amsterdam. Beitia is met 2,02 meter Spaans recordhoudster.





