Olympisch kampioen Kiprop betrapt op epo, Keniaanse atleet ontkent Redactie

03 mei 2018

09u23

Bron: ANP 0 Meer Sport Drievoudig wereldkampioen Asbel Kiprop wordt in Britse media in verband gebracht met het gebruik van verboden middelen. De 28-jarige atleet uit Kenia zou bij een controle betrapt zijn op doping. Er zouden sporen van epo bij hem zijn aangetroffen.

Kiprop, die op de 1500 meter in 2011, 2013 en 2015 WK-goud won, heeft via social media gereageerd op de beschuldigingen. "Ik heb de verhalen gelezen waarin ik met doping in verband word gebracht. Als een atleet ben ik altijd een voorvechter geweest van de strijd tegen doping in Kenia. Daar geloof ik sterk in. Ik wil niet dat alles waarvoor ik hard heb gewerkt sinds mijn internationale debuut in 2007 wordt verwoest. Ik hoop dat ik kan bewijzen dat ik een schone atleet ben in alle opzichten."

Kiprop werd met terugwerkende kracht tot olympisch kampioen van Peking 2008 uitgeroepen nadat winnaar Rashid Ramzi uit Bahrein positief was bevonden op verboden substanties.