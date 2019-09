Olympisch kampioen hamerslingen loopt tegen de lamp en krijgt voorlopige schorsing Redactie

24 september 2019

21u22

Bron: Belga 0 Meer sport Dilshod Nazarov, de regerende olympische kampioen hamerslingeren uit Tadzjikistan, is tegen de dopinglamp gelopen. Bij het hertesten van een staal van het WK in 2011 werden sporen van turinabol, een anabole steroïde, teruggevonden. Dat maakte de Athletics Integrity Unit (AIU) bekend.

De 37-jarige Nazarov stond op de deelnemerslijst voor het WK atletiek dat vrijdag van start gaat in Doha, maar wordt met onmiddellijke ingang geschorst. Het zou in Qatar al zijn achtste WK worden. Nazarov is behalve actief atleet ook voorzitter van de atletiekfederatie in eigen land. Op het WK in Daegu in 2011, waar hij nu blijkt gedopeerd te zijn geweest, eindigde hij als tiende.

De AIU maakte dinsdag ook de schorsing van Albert Rop bekend, de nummer zeven van de 5.000 meter in Rio. De voormalige Keniaan, die nu voor Bahrein uitkomt, zou eveneens deelnemen aan het WK in Doha eind deze week. Hij wordt geschorst omdat zijn whereabouts meermaals foutief waren ingevuld.