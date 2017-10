Olympisch kampioen 400 meter scheurt kruisband bij rugbymatch: zes maanden out Redactie

Bron: Belga 0 AFP Wayde van Niekerk. Meer Sport Wereldrecordhouder, olympisch- en wereldkampioen 400 meter Wayde van Niekerk is zes maanden buiten strijd met een knieblessure. Dat kondigde hij zelf aan op Twitter.

De 25-jarige Zuid-Afrikaan liep de blessure op bij een rugbywedstrijd in Kaapstad en mist zo de Commonwealth Games in het Australische Gold Coast. Het managementbureau Insite dat Van Niekerk vertegenwoordigt, geeft op zijn website meer uitleg bij de blessure van de wereldrecordhouder. Bij een rugbywedstrijd voor celebrities liep de Zuid-Afrikaan schade op aan de mediale en laterale kruisband, en scheurde hij zijn voorste kruisband. Hij moet een meniscusoperatie ondergaan in het Amerikaanse Vail. Zijn revalidatie zal Van Niekerk eerst in de VS, vervolgens in Doha en daarna in Zuid-Afrika afwerken. De Commonwealth Games in april komen hoe dan ook te vroeg.

"Ik keek er naar uit om in Gold Coast de 100 en 200 meter te lopen, en dus is dit ongelukkige timing", aldus Van Niekerk. "Maar dit is sport, zulke dingen kunnen gebeuren. Ik vertrouw het team rondom mij, zij zullen dit proces zo vlot mogelijk laten verlopen. Ik heb er vertrouwen in dat ik in 2018 nog in actie kan komen, maar een volledig herstel is cruciaal en dus zal ik geduldig moeten zijn."

