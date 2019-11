Olympisch hordekampioene bindt na zwangerschap opnieuw spikes aan LPB

05 november 2019

10u18

Bron: Belga 0 Atletiek De Amerikaanse hordeloopster Dawn Harper Nelson keert op haar 35ste terug uit atletiekpensioen. In september 2018 had ze haar afscheid aangekondigd toen bleek dat ze zwanger was. Nu hoopt de voormalig olympisch kampioene er weer te staan op de Spelen van Tokio.

Harper Nelson schonk in april het leven aan een dochtertje. Tijdens haar zwangerschap zat ze niet stil. Zo bleef ze tot haar zevende maand over hordes stappen en amper een maand na de bevalling stond ze alweer op de piste. Op de website van het Amerikaans olympisch comité bevestigt de atlete dat ze op een comeback mikt.

“Ik denk dat ik het nog steeds in mij heb en het kan waarmaken”, zegt de olympisch kampioene van Peking 2008, die vier jaar later in Londen zilver won. Harper Nelson veroverde op de 100 meter horden ook WK-zilver (2017) en -brons (2011). "Toen ik opgroeide hoorde ik altijd dat je, om een goede moeder te zijn, moet stoppen met alle andere dingen en je volledig focussen op je kind. Alle vrouwen in mijn leven zeiden dat ze hun dromen hadden opgeborgen eens ze moeder werden. Maar ik wil niet dat mijn dochter later zegt dat ik door haar gestopt ben."

Harper Nelson kan alvast een voorbeeld nemen aan haar illustere landgenote Gail Devers. Die won op haar 34ste nog WK-zilver op de horden en bleef, als mama, sprinten tot haar 40ste.