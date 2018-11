Olympisch bokstoernooi op Spelen van 2020 staat op de helling LPB

30 november 2018

12u35

Bron: ANP/Belga 0 Meer Sport Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft beslist alle voorbereidingen voor een olympisch bokstoernooi op de Spelen van 2020 in Tokio op te schorten. Tegelijk zal het IOC de Internationale Federatie voor Amateurboksers (AIBA) onderwerpen aan een uitgebreid onderzoek. Daarmee staat een olympisch bokstoernooi in 2020 op de helling.

Het IOC toonde zich de voorbije maanden bezorgd over het bestuur en de financiën van de AIBA, en ook inzake berichten over geënsceneerde bokswedstrijden. In november werd de omstreden Gafur Rakhimov verkozen tot AIBA-voorzitter, zeer tegen de zin van het IOC. De zakenman zou, volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën, banden hebben met de georganiseerde misdaad. Ook zou zijn naam geregeld opduiken in onderzoeken naar heroïnesmokkel. Het IOC dreigde boksen van het olympische programma te schrappen, maar zover is het dus (nog) niet.

"De officiële contacten tussen de AIBA en het organisatiecomité Tokio 2020, de ticketverkoop, de goedkeuring en implementering van een kwalificatiesysteem, de planning van het test event en de finalisering van het competitieschema worden opgeschort”, zo meldt het IOC in een persbericht. De AIBA diende op verzoek van het IOC een Voortgangsrapport in, met daarin de huidige stand van zaken wat betreft governance, financieel management en sportintegriteit. Volgens het IOC zijn er evenwel nog enkele belangrijke elementen die niet voldoen, waardoor een onderzoek zich opdringt.

Boksen behoort tot de oudste olympische sporten en staat sinds de Spelen van 1904 in het Amerikaanse St. Louis op het programma.

