Olivier Berghmans wordt nieuwe Technish Directeur Topsport Vlaamse Judofederatie Redactie

20u44

Bron: Belga, eigen berichtgeving 10 BELGA Olivier Berghmans (rechts), hier op een archiefbeeld met Ilse Heylen. Meer Sport De Vlaamse Judofederatie heeft Olivier Berghmans, echtgenoot en oud-trainer van Ilse Heylen, aangesteld als nieuwe Technisch Directeur Topsport. Dat maakte de federatie zelf bekend na een uitgebreide selectieronde. Berghmans krijgt de dagelijkse leiding over de topsportwerking.

Vooral de "sterke topsportvisie, professionele managementvaardigheden en topsportervaringen" van Berghmans worden geloofd door de Vlaamse Judofederatie, die met zijn aanstelling een verdere professionalisering nastreeft. De federatie stelt zes doelstellingen voor de komende jaren: per leeftijdsgroep een verantwoordelijke trainer aanstellen, evolueren naar een gescheiden vrouwen- en mannenwerking, meer successen boeken op EK's, WK's en Olympische Spelen, de link met de regionale werking versterken, de interdisciplinaire begeleiding van topsporters verbeteren en de verstandhouding met de subsidiërende overheden uitbouwen.

Berghmans reageert zelf vastberaden op zijn aanstelling. "Judo is al decennialang hofleverancier van medailles voor de Vlaamse en Belgische sportwereld. Meer dan ooit is het moment echter gekomen om de neuzen opnieuw in dezelfde richting te krijgen. Een sterke persoonlijkheid, samen met een sterk team, dient te werken aan een verdere harmonisering van het judolandschap en een spoedige verdere opbouw van onze sport. Het is dan ook met enthousiasme en met volle goesting dat ik mij wens te engageren om de sterke leider te zijn die de bovengenoemde opbouw kan en mag inleiden."