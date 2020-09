Okapi Aalst wint bij neotweedeklasser Kontich Wolves Johan Picqueur

27 september 2020

18u21 0 Meer Sport Okapi Aalst heeft zijn eerste wedstrijd sinds 7 maart gespeeld. In een oefenpot op het veld van nieuwbakken tweedeklasser Kontich Wolves werd het 78-93.

Aalst kwam zonder McGriff en Badji aan de opworp. De eerste laat nog een week op zich wachten. De tweede moest door administratieve problemen werkloos toekijken hoe de andere nieuwkomer Kuta een goede indruk nalie. Ook Geukens en Maras hadden er zin in, maar Kontich -met ex-Ajuin Mariën in de rangen- gaf geen vrijgeleide. Van Aken en Peeters brachten de thuisploeg tot op 7 punten (63-70). Okapi drukte het gaspedaal nog eens in. Maras (22), Kuta (14), Geukens (17), Marchant (14) en Vujosevic (16) lieten dubbele cijfers optekenen.