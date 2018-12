Officiële weging geeft opmerkelijk resultaat: Wilder liefst 20 kg lichter dan uitdager Fury LPB

01 december 2018

10u56

Bron: anp 0

De officiële weging voor het wereldtitelgevecht tussen de Amerikaanse titelhouder Deontay Wilder en zijn Britse uitdager Tyson Fury is zonder incidenten verlopen. Beide boksers hielden zich rustig bij de traditionele ceremonie in Los Angeles. Twee dagen eerder ging het tijdens een chaotische perspresentatie nog bijna fout tussen de twee zwaargewichten. Omstanders konden maar net voorkomen dat de twee vechtersbazen vroegtijdig met elkaar op de vuist gingen.

Fury (30) bracht 116 kg op de weegschaal, Wilder (33) bleek liefst 20 kg lichter. “Het is ongetwijfeld het belangrijkste gevecht in mijn carrière, maar niet mijn zwaarste duel”, zei Wilder, die in de nacht van zaterdag op zondag zijn WBC-wereldtitel verdedigt. “Ik heb tegen mannen gebokst die veel sterker zijn dan Fury. Ik ga hem knock-out slaan.”

Wilder behaalde als prof 40 overwinningen op rij. Fury is eveneens nog ongeslagen, maar zijn erelijst telt nog maar 27 zeges. Door mentale, fysieke en dopingproblemen is hij er ruim twee jaar uit geweest.