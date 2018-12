Oekraïner mept langst regerende bokskampioen in coma: “Hij was een groot kampioen, maar mijn tijd is nu gekomen” YP

03 december 2018

07u04

Bron: News.com, BBC 0 Meer Sport Met al de commotie rond het wereldtitelduel bij de zwaargewichten tussen Deontay Wilder en Tyson Fury, zou men haast vergeten dat er dit weekend nog andere titelgevechten werden afgewerkt. En een kende niet bepaald een goede afloop: bij de halfzwaargewichten takelde Oleksandr Gvozdyk Adonis Stevenson in die mate toe dat laatstgenoemde nu in een coma ligt. Hij vecht voor zijn leven in een ziekenhuis in het Canadese Quebec.

We've got a new light heavyweight champion as Oleksander Gvozdyk drops Adonis Stevenson with an 11th round TKO! 🥊💪pic.twitter.com/fLwXIZjYQN MyBookie Sportsbook(@ betmybookie) link

De 41-jarige Stevenson, de oudste en langs regerende nog actieve bokskampioen, wordt preventief in kunstmatige coma gehouden omdat er gevreesd wordt voor een hersenbloeding, zijn toestand zou intussen kritiek maar stabiel zijn. Yvon Michel, al 38 jaar lang bokspromoter, schreef in een reactie op Twitter: “De familie van Stevenson en bestuursleden van Groupe Yvon Michel zijn momenteel bij Adonis. Zij wensen vrienden en fans te informeren dat Adonis momenteel in kritieke toestand op intensive care ligt. Zij waarderen de steun van iedereen. Er zal momenteel geen verdere commentaar worden gegeven en zij vragen op respectvolle manier om jullie begrip.”

Het was al het tiende titelgevecht voor Stevenson, sinds hij zich in 2013 tot wereldkampioen kroonde ten koste van de Amerikaan Chad Dawson. Ook nu zag het er lang goed uit, want na de tiende ronde stond hij op voorsprong op de puntenkaarten van twee juryleden, terwijl een derde het toen nog op een gelijkspel hield. Maar dan vond Gvozdyk, een Oekraïner van 31, het welletjes geweest. Hij pakte uit met een slagensalvo en sloeg Stevenson in ronde 11 tegen het canvas. Technisch knock-out. Terwijl de Oekraïner triomfeerde, werd de Canadees voor zijn eigen publiek in het Videotron Centre afgevoerd op een stretcher. Het Universitaire Ziekenhuis van Quebec bevestigde aan persagentschap AFP dat “Stevenson werd binnengebracht op de spoedafdeling”, maar weigerde daarbij verdere commentaar te geven.

Gvozdyk, die nog brons pakte op de Olympische Spelen in Londen in 2012, schoot zo meteen raak in zijn eerste titelgevecht, maar hij had het zich toch ook ietwat anders voorgesteld. “Ik praatte met mensen in het ziekenhuis. Adonis was erg verward toen hij aankwam. Ze dachten dat het om een hersenschudding ging. Dit is heel erg storend”, zo klonk zijn eerste reactie op een persconferentie na het gevecht. Maar toch was hij vooral ook blij. “Deze overwinning betekent alles voor mij. Ik heb er mijn hele leven lang voor getraind en dit was zeker al het harde werk waard. Adonis was een groot kampioen, maar mijn tijd is nu gekomen. Hij raakte me goed in de tiende ronde, maar ik kwam de klap te boven en maakte het af in de elfde ronde. Nu wil ik rusten alvorens ik beslis wat de volgende stap in mijn carrière is”, aldus Gvozdyk, die nu al zijn zestien profkampen won (waaronder 13 door knock-out).