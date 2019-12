Oegandees Cheptegei snelt in Valencia naar wereldrecord op 10 kilometer Redactie

01 december 2019

Atleet Joshua Cheptegei heeft in Valencia het wereldrecord op de 10 kilometer verbeterd. De Oegandees snelde over het parcours in de Spaanse stad naar een tijd van 26 minuten en 38 seconden. Cheptegei was daarmee 6 seconden sneller dan de oude toptijd, in 2010 gerealiseerd door de Keniaan Leonard Komon.

Cheptegei sloot met zijn knappe prestatie een indrukwekkend jaar af. Eerder pakte hij in Aarhus de wereldtitel op de cross en in Doha op de baan op de 10.000 meter. Vorig jaar won hij nog de Zevenheuvelenloop in het Nederlandse Nijmegen in een wereldrecord over 15 kilometer.