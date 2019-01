Oegandees Ayeko is buiten categorie in CrossCup Hannuit, Kimeli blijft nipt Hendrix voor XC

20 januari 2019

17u02

Bron: Belga 0 Meer Sport De Oegandees Thomas Ayeko heeft de CrossCup in Hannuit gewonnen, de vierde manche van het regelmatigheidscriterium in het veldlopen. Vice-Europees kampioen Isaac Kimeli finishte als tweede en eerste Belg, net voor zijn trainingsmaatje Robin Hendrix.

Ayeko vertrok als een bezetene in Hannuit, en onze landgenoten maakten geen aanstalten om mee te schuiven. De Oegandees liep snel een grote voorsprong bij mekaar, en halfweg wedstrijd bedroeg die al de volle 200 meter. In de achtervolging vormde zich een groepje met de beste Belgen. Isaac Kimeli nam daarin het meeste kopwerk voor zijn rekening, in zijn zog volgden Robin Hendrix, Jeroen D'hoedt en Lander Tijtgat.

Niemand zou Ayeko ooit nog bedreigen voor de zege. In het Belgengroepje was het Jeroen D'hoedt die als eerste loste en op de vijfde plaats eindigde, maar dat volstond wel voor de titel van de Franse gemeenschap. Tijtgat was de volgende die plooide, hij werd vierde. Hendrix nam bij het ingaan van de laatste ronde het commando over van zijn trainingsmaatje Kimeli, en leek even de beste Belg te gaan worden. Hij kreeg de vice-Europese kampioen veldlopen echter nooit definitief kwijt, en in de eindspurt stond er gewoontegetrouw geen maat op Kimeli.

In het klassement van de CrossCup bouwt Kimeli zijn voorsprong uit, Hendrix verstevigde op zijn beurt zijn tweede plaats. Tijtgat blijft derde.

Poolse Gosk is beste bij de vrouwen, Nina Lauwaert opnieuw eerste Belgische

De Poolse Anna Gosk heeft daarnaast bij de dames de CrossCup in Hannuit gewonnen, de vierde manche van het regelmatigheidscriterium in het veldlopen. Ze was eerder dit seizoen ook al de beste in Mol en haalde het voor haar landgenote Katarzyna Rutkowska en Nina Lauwaert.

Net als in Roeselare eind november vertrok Lauwaert als een speer, niemand volgde in haar spoor. Toen middenin de wedstrijd de Poolste atletes terugkeerden en ook Hanna Vandenbussche en Sofie Van Accom meebrachten, leek het er even op dat Lauwaert haar kruit te vroeg verschoten had. Voor de dagwinst bleek dat ook het geval, want de Polen gingen ervandoor. Maar in de op één na laatste ronde vond marathonspecialiste Lauwaert haar tweede adem en haalde ze Vandenbussche weer bij als beste Belgische.

Op Gosk stond geen maat voor de overwinning, Rutkowska zag de Belgische atletes in de slotronde geen bedreiging meer vormen voor de tweede plaats. Lauwaert kon de derde plaats veiligstellen, de Roemeense Roxana Barca liep als vierde over de finish.

Vandenbussche was tweede Belgische op plaats vijf, Sofie Van Accom moest uiteindelijk vrede nemen met een zevende plaats maar mag zich wel de nieuwe leider noemen in het klassement van de CrossCup. Belgisch kampioene Imana Truyers droeg tevoren de leiderstrui, maar moest in Hannuit al in de eerste ronde geblesseerd de strijd staken. Belofte Elise Vanderelst, specialiste van de 1.500 meter, stak de titel van de Franse gemeenschap op zak.