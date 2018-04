Obreno viert internationaal wederoptreden met een overtuigende zege in Memorial Paolo d'Aloja TLB

15 april 2018

13u00

Bron: Belga 0 Meer Sport De acht Belgische toproeiers werkten op een opmerkelijke manier de slotdag van de befaamde Memorial Paolo d'Aloja af. Zeven landgenoten kleurden de A-finales en daarin legden ze beslag op één gouden, twee zilveren en één bronzen medaille. Ruben Somers, die op de eerste finaledag al goud op zak stak, miste op de slotdag de A-finale. De Antwerpenaar won wel B-finale (7de plaats) en dat met een chrono (7:16.09), die twee seconden sneller bleek dan de tijd waarmee de Italiaan Martino Goretti de A-finale op zijn palmares schreef.

Coach Dirk Crois en Hannes Obreno (Brugse TR) beslisten gezamenlijk dat Obreno voldoende hersteld was en besloten om op die tweede wedstrijddag dan toch te starten in de zware skiffrace. De Olympische finalist won zaterdag vlot zijn voorwedstrijd en kwam tijdens de slotdag in de A-finale ook nooit in de problemen. De Brugse skiffeur won vlot en verwees de Roemeen Vasile Agafitei, 9de op het EK in 2017, met een voorsprong van net geen vijf seconden naar het zilver. Voor Hannes Obreno betekende dit meteen ook zijn eerste internationale zege betekende sinds Rio 2016.

Tim Brys (KR Club Gent) en Niels Van Zandweghe (Brugse TR) lonkten stiekem op sportieve weerwraak na hun nederlaag in de A-finale van de eerste wedstrijddag tegen de Italiaanse bronzen WK-medaillewinaars Oppo-Ruta. Halfweg telde het Brugs-Gentse tweetal amper twee seconden achterstand, maar de Italianen lieten zich in de slotmeters niet verrassen. De Belgen finishten uiteindelijk op net geen drie seconden en verwezen de Portugezen Fraga-Costa naar het brons.

Eveline Peleman evenaarde haar resultaat van de eerste finaledag. De Gentse wereldkampioene uit 2014 finishte opnieuw tweede op iets meer dan vijf seconden na de Italiaanse Clara Guerra, 8ste op het WK van 2017. Met twee zilveren medailles mag de skiffeuse van KR Sport Gent wel op een geslaagd internationaal wederoptreden terugblikken.

Pierre De Loof (KR Brugge) en Ruben Claeys (KR Sport Gent), twee debutanten in de open klasse, pakten in dubbeltwee hun eerste medaille. Het Brugs-Gentse tweetal moest zich wel gewonnen geven voor de sterke Roemenen Prundeanu-Enache, 10de op het WK van 2017, en de Litouwers Nemeravicius-Ritter, vice-Olympisch kampioen, maar gaf in de strijd voor het brons wel het nakijken aan de Italiaanse favorieten Amarante-Micheletti, 4de op het WK van 2017 in de lichte dubbelvier.