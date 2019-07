Obiri loopt beste wereldjaarprestatie op 5000m Diamond League Londen, nieuw Europees record voor Hassan AB

21 juli 2019

17u02

Belga

De Keniaanse Hellen Obiri heeft op de Diamond League-meeting in Londen een beste wereldjaarprestatie gelopen op de 5000 meter. De regerend wereldkampioene finishte in 14:20.36, de vijfde beste tijd ooit, voor haar landgenote Agnes Jebet Tirop (14:20.68) en de Nederlandse Sifan Hassan (14:22.12). Voor Hassan volstond die tijd om haar eigen Europees record te verbeteren, dat sinds juli vorig jaar op 14:22.34 stond. De Nederlandse is in grote vorm en verbeterde vorige week in Monaco nog het wereldrecord op de mijl (4:12.33).