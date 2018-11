O’Sullivan wint prestigieus toernooi dankzij onder meer onwaarschijnlijk ‘lucky shot’: “Geweldig was het niet” TLB/Belga

12 november 2018

07u28 0 Meer Sport Ronnie O'Sullivan (WS-3) heeft in het Engelse Coventry voor de derde keer in zijn carrière, na 2013 en 2014, het Champion of Champions op zijn erelijst gezet. In de finale van het prestigieuze toernooi won de 42-jarige Engelsman met het kleinste verschil, 10-9, van zijn 26-jarige landgenoot Kyren Wilson (WS-9). “Geweldig was het niet”, was O’Sullivan eerlijk over het niveau van de finale.

O'Sullivan heerste in de namiddagsessie. Hij verloor weliswaar het eerste frame, maar won er dan vijf op rij voor een 5-1 voorsprong. Na breaks van 61, 94, 107, 86 en 131 mocht hij met een 6-3 bonus gaan rusten. In de de avondsessie ging het voor ‘The Rocket’ heek wat minder vlot. Wilson hees zich langszij (8-8) en kwam zelfs als eerste op één frame van de toernooizege.

Toen Wilson in het achttiende frame ook nog eens een 61 break wegpotte, zag het ernaar uit dat O'Sullivan voor het derde jaar op rij de finale ging verliezen. Wilson stond op twee pots van de toernooizege, maar miste. O'Sullivan slaagde er ook niet in het tafel helemaal op te ruimen. Hij probeerde het wel, met een riskante dubbel op de laatste rode. Dat lukte niet, maar de vijfvoudige wereldkampioen had het geluk dat hij zijn tegenstander snookerde en benutte de volgende kans wel. Hij kwam zo met de schrik vrij en trok na een 110 century in het beslissende negentiende frame alsnog aan het langste eind.

"Ik heb veel geluk gehad", gaf O'Sullivan toe. “Eigenlijk had hij moeten winnen. Een geweldige finale was het niet. We kunnen allebei beter. Na de eerste sessie zou ik al blij geweest zijn als ik het mijn jeugdidool nog een klein beetje lastig kon maken", reageerde Wilson. "Maar nu ik op deze manier verlies doet dat toch wel pijn."

O'Sullivan hield aan zijn 65e toernooizege, na het Shanghai Masters de tweede dit seizoen, 100.000 pond (114.500 euro) over, Wilson moest het met de helft van dat bedrag stellen. Voor de Order of Merit heeft dat geen gevolgen. Het Champion of Champions is geen rankingtoernooi. In de drie toernooien die O'Sullivan dit jaar speelde, leed hij nog maar één nederlaag, goed voor dertien zeges op veertien wedstrijden. In de halve finales van het English Open moest hij de duimen leggen voor Mark Davis (WS-34).

