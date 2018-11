O'Sullivan voorbij Higgins naar halve finales Champion of Champions snooker Redactie

07 november 2018

08u21

Bron: Belga 0 Meer Sport Ronnie O'Sullivan (WS-3) heeft zich gisteravond in het Engelse Coventry als tweede voor de halve finales van het Champion of Champions geplaatst. De toernooiwinnaar van 2013 en 2014, de voorbije twee edities runner-up, zette in zijn kwartfinale de Schot John Higgins (WS-4) met 6-3 opzij.

The Rocket kwam met breaks van 57 en 109 als een komeet uit de startblokken, maar zag Higgins dan drie spelletjes op rij winnen. Ook het vierde frame ging ondanks een 59 break van O'Sullivan naar The Wizard of Wishaw. Met breaks van 91, 70 en 83 maakte die er 2-3 van. In de rest van het verhaal kwam Higgins in het geheel niet meer voor. In amper 47 minuten stormde O'Sullivan met breaks van 101, 137 en 114 naar de zege. Higgins kon in de laatste vier frames nog slechts 10 punten sprokkelen.

"John Higgins en Stephen Hendry zijn de beste twee spelers waar ik het ooit tegen opnam. Ik wist dus dat ik briljant zou moeten spelen om van John te kunnen winnen", reageerde O'Sullivan, dit seizoen al winnaar van het Shanghai Masters. "Doe je dat niet, riskeer je het om vijf, zes frames aan je stoel gekluisterd te zitten, zonder ook maar een kans te krijgen. Maar het lukte me vaak om de tafel in één bezoekje leeg te spelen en dat vereenvoudigde de zaken. Ik speel niet zoveel meer en wil genieten van de toernooien die ik nog speel. Als ik aan de start kom, geef ik het beste van mezelf."

In de eerste ronde had O'Sullivan Stuart Bingham (WS-12) dankzij breaks van 109, 116, 68 en 60 met 4-2 opzijgezet. Higgins kwam met het kleinste verschil, 4-3, uit een duel met de Welshman Ryan Day (WS-14).

Met zijn zege tegen Higgins nam O'Sullivan weerwraak voor zijn met 10-7 verloren finale van 2016 en ook in zijn halve finale (best of 11) kan O'Sullivan revanchegevoelens botvieren. Hij neemt het daarin op tegen Shaun Murphy (WS-10), die hem vorig jaar met 10-8 van de titel hield.

Vandaag komt Luca Brecel (WS-13) in actie. De 23-jarige Limburger staat in de eerste ronde tegenover Judd Trump (WS-5). Bij winst volgt een kwartfinale tegen Kyren Wilson (WS-9) of de Welshe wereldkampioen Mark Williams (WS-2). Vorig jaar bereikte Brecel de halve finales. Daarin moest hij toen met 6-4 het onderspit delven voor Murphy.