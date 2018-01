O'Sullivan "voelde zich helemaal niet goed", maar laat wel geen spaander heel van Fu op Masters snooker YP

Bron: Belga 11 Photo News Meer Sport Titelverdediger Ronnie O'Sullivan (WS-2) is vandaag in het Alexandra Palace van Londen op geniale wijze aan het Masters snooker gestart. De 42-jarige Engelsman zette de Hongkonger Marcu Fu (WS-9) met 6-0 opzij. In zes frames liet hij zeven breaks van minstens vijftig punten noteren: 120, 121, 74, 50, 112, 75 en 53. "The Rocket" had daar amper 1 uur en 22 minuten voor nodig.

Fu kreeg in de eerste vier frames niet de kans om ook maar één bal te potten en zou in de hele match slechts 35 punten bij elkaar sprokkelen. O'Sullivan tikte er 649 weg. Na drie frames stond hij met een onwaarschijnlijk pot succes van 99 procent achter zijn naam, na zes frames was dat 97 procent. Fu verdedigde nochtans goed (86% safety succes), maar O'Sullivan toverde het ene na het andere exhibition shot uit zijn keu.

"Toch had ik het echt lastig", reageerde O'Sullivan na zijn sublieme vertoning. "Ik voelde me helemaal niet goed. Ik kamp al een paar dagen met een virus en mijn zicht is wat wazig. Ik moest gewoon op instinct spelen: niet nadenken, alleen maar ballen potten."

In de kwartfinales (best of 11) van het invitatietoernooi met 's werelds beste zestien spelers neemt O'Sullivan het donderdag op tegen de Noord-Ier Mark Allen (WS-8), die zondag Luca Brecel (WS-11) met 6-3 uitschakelde.

O'Sullivan kan het Masters een achtste keer winnen, na 1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 en 2017. Met zeven titels is hij al recordhouder. Daarnaast was hij ook nog eens vijf keer runner-up (1996, 1997, 2004, 2006, 2010). Om ook alleen recordhouder te worden wat het aantal Triple Crown-titels (Masters, UK Championship en WK) betreft, moet O'Sullivan er nog één winnen. Met achttien zeges deelt hij dat record nu nog met de Schot Stephen Hendry.

"Die records, daar doe ik het niet voor", herhaalde O'Sullivan nog eens. "Zeven of acht Masterstitels, dat maakt geen verschil op mijn grafzerk. Belangrijker is de manier waarop ik speel. Met mijn speelwijze hoop ik de mensen blij te kunnen maken."