O'Sullivan staat in halve finales UK Championship: “Ik heb nochtans niet goed gespeeld” Redactie

18u54

Bron: Belga 0 Getty Images Meer Sport De 42-jarige Engelsman Ronnie O'Sullivan (WS-4) en de 36-jarige Schot Stephen Maguire (WS-20) hebben zich vandaag in het Engelse York als eersten voor de halve finales van het UK Championship geplaatst. Om een finaleplaats nemen ze het morgennamiddag tegen elkaar op.



O'Sullivan nam met 6-3 de maat van Martin Gould (WS-18). Met breaks van 107, 106, en 55 stormde "The Rocket" naar een 5-0 voorsprong. Gould knokte zich met breaks van 101, 61 en 70 terug in de wedstrijd. In het negende frame kreeg hij ook nog een kans, maar nadat hij een lastige roze niet kon potten, moest hij toekijken hoe O'Sullivan het met een 94 break afmaakte.



"Ik heb niet goed gespeeld", oordeelde O'Sullivan. "Ik plan mijn spel graag een paar shots op voorhand, maar daar speel ik momenteel gewoon niet goed genoeg voor. Dus val ik terug op plan B en neem ik het stoot per stoot. Soms moet je op de basis terugvallen. Dat is niet mijn stijl en ik hou er niet van, maar het kan nu even niet anders. Ik speel niet fantastisch, maar doe mijn uiterste best en soms is dat goed genoeg."

Photo News



Maguire ontdeed zich eveneens met 6-3 van Joe Perry (WS-22). Het scoreverloop was identiek aan dat van de match tussen O'Sullivan en Gould. "Livewire" liep 5-0 uit en moest dan drie frames aan Perry laten, voor hij met een break van 75 de buit kon binnenhalen.

O'Sullivan is op recordjacht in het Barbican Centre. Hij kan het UK Championship een zesde keer winnen, na 1993, 1997, 2001, 2007 en 2014 en zou daarmee het record van Steve Davis evenaren. Met een achttiende titel in de Triple Crown (WK, UK en Masters) zou hij dan weer even goed dan als de Schot Stephen Hendry. Wat het aantal rankingtitels betreft is Hendry de enige die nog beter doet dan O'Sullivan. Hendry won er van 1997 tot 2005 36, O'Sullivan zit nu aan 30.

Maguire won het toernooi in 2004 en was in 2007 runner-up, dat na een 10-2 nederlaag in de finale tegen O'Sullivan. In de onderlinge confrontaties met O'Sullivan staat Maguire 16-4 in het nadeel. De laatste keer dat hij O'Sullivan kon verslaan was in 2012 in de kwartfinales van het China Open (5-4).

De halve finales worden zaterdag naar een best of 11 gespeeld. In de finale gaat het zondag om een best of 19. De toernooiwinnaar steekt 170.000 pond (193.500 euro) op zak, de verliezende finalist 75.000 (85.000 euro).