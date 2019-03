O'Sullivan staat in finale Championship snooker na fantastische comeback tegen Trump XC

22 maart 2019

06u08

Bron: Belga 0 Meer Sport Ronnie O'Sullivan (WS-2) heeft zich in het Welshe Llandudno als eerste voor de finale van de eerste editie van het Tour Championship geplaatst. In zijn halve finale won de 43-jarige Engelsman nipt met 10-9 van zijn 29-jarige landgenoot Judd Trump (WS-6).

"The Rocket" had daar een serieuze comeback voor nodig. Ondanks breaks van 64 en 100 keek hij na de eerste sessie tegen een 2-6-achterstand aan tegen "The Ace in the Pack", die breaks van 54, 66, 69 en 50 weg potte. In de avondsessie maakte de vijfvoudige wereldkampioen die achterstand helemaal goed. Breaks van 82, 50, 130 en 134 brachten hem op 8-8. Trump kwam met een 61 op één spelletje van de zege, maar onder meer met een fantastisch safety shot, waarbij hij wit via roze en blauw achter groen legde, sleepte O'Sullivan een beslissend negentiende frame uit de brand. Daarin leek Trump toch nog aan het langste eind te gaan trekken, maar miste hij een matchbal op geel met een haar, waarna zijn tegenstander netjes opruimde en het beklijvende slotframe zo nog met 62-60 binnenhaalde.

De Australiër Neil Robertson (WS-7) en de Noord-Ier Mark Allen (WS-5) spelen vandaag de andere halve finale van het toernooi met de top acht van de wereldranglijst over één seizoen. De finale wordt zaterdag en zondag naar een best of 25 gespeeld. De winnaar strijkt 150.000 pond (173.000 euro) op, voor de runner-up is er 60.000 pond (69.000 euro). O'Sullivan gaat voor een 36ste full rankingtitel. Daarmee zou hij het record van de Schot Stephen Hendry evenaren.

Mark Selby had O'Sullivan wellicht liever zien verliezen. "The Jester from Leicester" is al 49 maanden lang de nummer een van de wereld, maar wordt zondag mogelijk van de troon gestoten. Als O'Sullivan het toernooi wint, is hij voor het eerst sinds mei 2010 weer de nummer een. Ook als Selby zondag uitstel van executie krijgt, is de kans groot dat hij kortelings toch de eerste plaats af zal moeten staan. De komende maanden heeft hij namelijk een massa punten te verdedigen. Twee jaar terug won hij zowel het China Open, als het wereldkampioenschap. Het verschil op The Order of Merit tussen Selby en O'Sullivan is nu nog slechts 31.725 pond (inclusief de 60.000 pond voor de finaleplaats in Llandudno).