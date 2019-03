O’Sullivan scoort als eerste snookerspeler 1.000 centuries: dit waren zijn andere strafste stoten Valerie Hardie

12 maart 2019

08u58 0 Meer Sport Hij is soms even gek als geniaal maar zondag bewees Ronnie O’Sullivan nog maar eens wat voor een fenomenale snookerspeler hij is. The Rocket lukte namelijk zijn 1.000ste century, een zoveelste mijlpaal in zijn carrière. Een overzicht in cijfers.

1.000 centuries

Of breaks van 100 punten of meer staan er sinds zondag op zijn cv. In het veertiende frame in de finale van de Coral Players Championship in Preston keek Neil Robertson bewonderend toe hoe O’Sullivan geschiedenis schreef. Het record wás al in handen van de 43-jarige Brit, want Stephen Hendry staat tweede met 775 centuries, John Higgins derde met 745.

10 jaar

Op die leeftijd maakte O’Sullivan zijn eerste century. Nog eens zeven jaar later, in 1992, maakte hij zijn debuut als profspeler. Hij scoorde in dat eerste jaar meteen 29 centuries. Zijn meeste centuries scoorde hij in het seizoen 2017-’18: 74.

15 maximum breaks

Dat is het maximum van 147 punten die je in één frame kan scoren. Alweer een record. Hendry sloot in 2012 zijn carrière af met 11 maximum breaks, John Higgins met 9.

3 keer 146 punten

Drie keer vertikte O’Sullivan het om de maximum break te scoren en klokte hij af op 146 punten. Zijn bekendste weigering was in februari 2016 tijdens de Welsh Open, uit protest tegen de ‘lage’ premie van 11.600 euro. “Ik vond dat wat te goedkoop. Dat is alsof je naar een Mercedes-garage gaat en je mag er eentje kopen voor 3.000 euro. Dat doé je niet. Er zijn zaken die waardevol zijn: een score van 147 is bijzonder en ik wil dat het ook zo aanvoelt.”

10.613.165 pond

Of 12.385.700 euro , dat is wat O’Sullivan al bij elkaar speelde aan prijzengeld. Daarmee is hij de beste verdienende snookerspeler aller tijden, voor de Schotten Hendry (10,21 miljoen euro) en Higgins (9,16 miljoen euro). Onze landgenoot Luca Brecel staat overigens pas 60ste op die lijst, met 841.000 euro. De dikste cheque die O’Sullivan ooit kreeg, was voor zijn WK-zege in 2008, eentje van 250.000 pond (292.000 euro). Dit seizoen staat zijn saldo voorlopig op 877.677 euro.

320 seconden

Of 5 minuten en 20 seconden: meer tijd had O’Sullivan in de eerste ronde van het WK van 1997 niet nodig om de 147 punten te potten, een gemiddelde van 8,8 seconde per stoot. Goed voor een bonus van 171.000 euro.

19 majors

5 keer het WK, 7 keer het UK Championships en 7 keer de Masters, de zogenaamde Triple Crown, won hij in een tijdspanne van 18 jaar. Niemand deed beter. Met zijn zege vorig jaar op het UK Championship schudde hij zo Stephen Hendry af, die 18 titels won. Hendry heeft wél het nog het record van 36 ranking titles in zijn bezit.

75,1%

Driekwart van zijn 1.257 matchen sloot O’Sullivan winnend af. Van zijn 103 finales won hij er 68. Luca Brecel trof hem twee keer: in 2015 won The Rocket met 5-1 tijdens de China Open, vorig jaar triomfeerde de Belgian Bullet met 5-4 in de kwartfinale van de China Championship.

5 seizoen nummer 1

Vijf seizoenen stond O’Sullivan als eerste op de wereldranking. Geen record: Stephen Hendry domineerde het snooker gedurende negen seizoenen, Steve Davis en Ray Reardon gedurende zeven jaargangen.