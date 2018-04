O'Sullivan pakt uit met straffe remonte in eerste ronde WK snooker XC

22 april 2018

14u40

Vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan (WS-2) heeft tegen Stephen Maguire (WS-18) na een matige eerste wedstrijdhelft die hij afsloot met een 3-6-achterstand alsnog het tij kunnen keren op het WK snooker. In The Crucible Theatre in Sheffield sloeg hij terug en zette hij de Schot met 10-7 aan de kant.

O'Sullivan zat vooral in de eerste vier frames niet in de wedstrijd. Na een aantal missers was het Maguire die met breaks van 101 en 95 een 4-0-voorsprong nam. Na de pauze kwam O'Sullivan eindelijk in zijn ritme. Met achtereenvolgens breaks van 54, 118 en 110 kwam de vijfvoudige wereldkampioen tot op één frame van de Schot, die in 2007 en 2012 de halve finales speelde. Aan het einde van de eerste wedstrijdhelft liet 'The Rocket' opnieuw enkele steekjes vallen, Maguire strafte dit met onder meer een 84 break af.

O'Sullivan, die aan zijn 25ste verschijning toe is in de Crucible, nam de eerste drie frames van de tweede wedstrijdhelft voor zijn rekening, waarmee hij de bordjes gelijk hing. Maguire pakte met een 84 break frame dertien. Toch was het O'Sullivan die het betere snooker bracht en met breaks van onder meer 53 en 77 de vier volgende frames won.

In de achtste finales neemt O'Sullivan het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Schotse ex-wereldkampioen Graeme Dott (WS-21) en de Engelsman Allister Carter (WS-15).

Uitslag eerste ronde:

Ronnie O'Sullivan (Eng/2) - Stephen Maguire (Sch/18) 10-7

13/108(101) - 27/61 - 0/101(95) - 33/66 - 66(54)/21 - 118(118)/0 - 110(110)/0 - 39/74 - 31/96(84) - 76/0 - 86(86)/49 - 65/50 - 1/89(84) - 69/4 - 67(53)/52 - 77(77)/17 - 66/14