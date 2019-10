O'Sullivan over English Open: “Elke dag hier is een verloren dag in mijn leven”, snookerbaas is gezeur beu YP

16 oktober 2019

16u27

Bron: Belga 0 Snooker Ronnie O'Sullivan heeft zich vandaag in Crawley geplaatst voor de zestiende finales van het English Open. Opnieuw gebeurde dat met de hakken over de sloot. Tegen de Chinees Yuan Siyun (WS-48) maakte de nummer twee van de wereld een 0-2 en 1-3 achterstand goed, voor 4-3 winst.

Yuan startte met breaks van 79 en 104 en kwam na nog een reeks van 66 op één frame van de zege. Met breaks van 81, 84 en 87 gunde The Rocket, die in het derde frame ook al een 68 weggepot had, zijn 19-jarige tegenstander echter geen kans meer.

In de eerste ronde was O'Sullivan ook al met de schrik vrijgekomen tegen Jamie O'Neill (WS-107), tegen wie hij 0-2 en 2-3 achter kwam. "Wat maakt het uit? Winnen is winnen", verklaarde O'Sullivan na die partij, waarin hij zelfs naar zijn normen waanzinnig aanvallend speelde en zich amper om een safety bekommerde. "Tegen die laag gerangschikte spelers bestaat er toch geen juiste shotkeuze. Ze hebben immers niets te verliezen en je weet nooit wat ze gaan doen. Dan breek ik liever het spel maar meteen open, heb ik er ook nog een beetje plezier aan."

De volgende tegenstander voor de 43-jarige Engelsman, in 2017 toernooiwinnaar, komt uit het duel tussen de Iraniër Hossein Vafaei (WS-31) en de Chinees Chen Feilong (WS-89).

Vroeger had hij nog wat amusementswaarde, nu doet hij niets dan zeuren Snookerbaas Barry Hearn over O’Sullivan

Snookerbaas is gezeur O’Sullivan beu

Over de venue in Crawley is O'Sullivan overigens allerminst tevreden. Vorig jaar noemde hij de zaal "een hellhole". “Elke dag in Crawley is een verloren dag in mijn leven", lachte O'Sullivan. "Ten opzichte van vorig jaar zie ik weinig verbeteringen. Een volledige renovatie is wellicht het enige dat kan helpen. Om naar de persruimte te komen moest ik langs buiten, door de regen. Ik had al een verkoudheid en krijg er wellicht nog een longontsteking bovenop."

Snookerbaas Barry Hearn is de kritiek van O'Sullivan inmiddels stevig beu. "Doodsaai is hij geworden", reageerde Hearn. “Vroeger had hij nog wat amusementswaarde, nu doet hij niets dan zeuren. Het maakt niet uit wat je tegen hem zegt, sowieso zal hij het met je oneens zijn. Hij kiest al zelf welke toernooien hij speelt, nu zou hij ook nog willen kiezen tegen wie hij ze speelt. Ik heb het wel gehad met zijn nonsens. Hij is de beste speler in de wereld en het is fantastisch om hem aan het werk te zien, maar naast de tafel... mijn lieve god.”