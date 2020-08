O'Sullivan moet vrede nemen met 10-7-voorsprong na eerste finaledag op WK snooker XC

16 augustus 2020

09u10

Bron: Belga 0 Snooker Ronnie O'Sullivan (WS-6) zal in het Crucible Theatre van Sheffield nog op zijn tellen moeten passen. Aanvankelijk leek de 44-jarige Engelsman zaterdag een riant voorschot te gaan nemen op een zesde wereldtitel, maar uiteindelijk moest hij vrede nemen met een gevleide 10-7-voorsprong na de eerste dag van zijn finale tegen zijn landgenoot Kyren Wilson (ATP-8).

Na breaks van 56, 80, 75 en 106 sloot "The Rocket" de eerste sessie af met een 6-2-voorsprong. In de avondsessie verging het hem heel wat minder goed. Geheel tegen zijn gewoonte in kreeg O'Sullivan in negen frames slechts één break van boven de vijftig (51) weggepot. O'Sullivan won wel nog de eerste twee frames van de sessie, de 51 break bracht hem op 8-2, maar daarna zette Wilson met breaks van 92, 50 en 58 vier frames op rij naar zijn hand. Het leek ook nog 8-7 te gaan worden, maar Wilson zag bij het potten van de blauwe bal ook een rode ongelukkig in een pocket verdwijnen. Het volgende frame haalde "Warrior" Wilson met een 100 century wel weer naar zich toe. Het laatste frame van de dag won O'Sullivan nipt op zwart, nadat Wilson de laatste rode miste.

De finale wordt deze namiddag om 14u30 (Belgische tijd) hervat, de slotsessie start om 20u30. O'Sullivan speelt zijn 90ste wedstrijd in The Crucible, een record dat hij deelt met zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry. In zijn zevende WK-finale gaat O'Sullivan voor een zesde titel, na 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013. Met een 37ste rankingtitel kan O'Sullivan zondag alleen recordhouder worden. Ook dat record deelt hij nu nog Hendry. Wat het aantal Triple Crowns betreft, is O'Sullivan al alleen recordhouder. Met ook nog zeven keer het UK Championship en zeven keer de Masters, zit hij aan negentien stuks. Met zijn 44 jaar kan O'Sullivan de oudste wereldkampioen worden sinds de Welshman Ray Reardon, 45 toen hij in 1978 zijn zesde titel veroverde.

Wilson speelt zijn eerste WK-finale. Een halve finale in 2018 was zijn beste resultaat tot nog toe. Na het Shanghai Masters 2015, de Paul Hunter Classic 2018 en het German Masters 2019 kan hij een vierde rankingtoernooi op zijn palmares brengen.

De nieuwe wereldkampioen strijkt een half miljoen pond (553.000 euro) op, voor de runner-up is er 200.000 pond (221.000 euro). Op de Order of Merit klimt Wilson al minstens naar de zesde plaats op. Bij toernooiwinst wordt hij de nummer drie van de wereld, O'Sullivan stijgt minstens naar de vierde stek en kan achter Judd Trump de nummer twee worden. Luca Brecel, die zich niet voor het WK kon plaatsen, zakt een plaatsje op de wereldranglijst, van 37 naar 38.