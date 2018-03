O'Sullivan is voorlopig niet te stuiten op Wales Open XC

02 maart 2018

08u31

Bron: Belga 2 Meer Sport Ronnie O'Sullivan heeft zich probleemloos geplaatst voor de kwartfinales op het Wales Open snookertoernooi. In het Welshe Cardiff maakte 'The Rocket' met 4-0 brandhout van de Engelsman Mike Dunn (WS-43), die in de tweede ronde Luca Brecel (WS-13) met 4-1 uitschakelde.

O'Sullivan de viervoudige kampioen, die zondag nog de World Grand Prix won, had slechts 51 minuten nodig om Dunn met 4-0 aan de kant te zetten. De nummer twee van de wereld lukte breaks van 84, 69, 117 en 67. Het was zijn derde wedstrijd op één rij die hij met 4-0 won. Zo kreeg de Engelsman David Grace (WS-67) in de 1/16 finale breaks van 96, 113, 63 en 100 om de oren en zag Graeme Dott (WS-23) in de tweede ronde O'Sullivan breaks van 106 en 69 wegpotten.

In de kwartfinales neemt O'Sullivan het op tegen de Schot John Higgins, net als O'Sullivan viervoudig kampioen. De 18-jarige Chinees Yan Bingtao (WS-26) wipte met Matthew Stevens (WS-54) de laatste Welshman, met 4-2, uit het toernooi. In de kwartfinales wacht de Engelsman Barry Hawkins (WS-8). In een Chinees duel won Yu Delu (WS 46) met 4-2 van Liang Wenbo (WS-19). In zijn volgende wedstrijd geeft hij de Engelsman Gary Wilson (WS-51) partij. De Thai Noppon Saengkham (WS 59) bezorgde de Engelsman Kyren Wilson (WS-13) een 4-0 nederlaag en neemt het in zijn kwartfinale op tegen de Engelsman Ian Burns (WS-100).

Uitslagen achtste finales Wales Open:

Yan Bingtao (Chi/26) - Matthew Stevens (Wal/54) 4-2

Barry Hawkins (Eng/8) - Martin Gould (Eng/24) 4-2

Noppon Saengkham (Tha/59) - Kyren Wilson (Eng/13) 4-0

John Higgins (Sch/5) - Nigel Bond (Eng/120) 4-0

Ronnie O'Sullivan (Eng/2) - Mike Dunn (Eng/43) 4-0

Gary Wilson (Eng/51) - John J Astley (Eng/68) 4-2

Yu Delu (Chi/46) - Liang Wenbo (Chi/19) 4-1

Ian Burns (Eng/100) - Liam Highfield (Eng/69) 4-3

Samenstelling kwartfinales:

Barry Hawkins (Eng/8) - Yan Bingtao (Chi/26)

Noppon Saenghkam (Tha/59) - Ian Burns (Eng/100)

Ronnie O'Sullivan (Eng/2) - John Higgins (Sch/5)

Yu Delu (Chi/46) - Gary Wilson (Eng/51)