O'Sullivan geeft Mark Allen 6-0 oplawaai om de oren op weg naar finale van Players Championship snooker Redactie

09 maart 2019

22u36

Ronnie O'Sullivan (WS-3) heeft zich op een drafje voor de finale van het Players Championship geplaatst. De 43-jarige Engelsman, die zijn titel verdedigt in Preston, gaf de Noor-Ier Mark Allen (WS-6) een 6-0 oplawaai om de oren. Een 998e century scoren lukte O'Sullivan niet. Met breaks van 84 en 59 hield "The Rocket" het eerder bescheiden.

In de finale (best of 19) neemt O'Sullivan het zondag op tegen de 37-jarige Australiër Neil Robertson (WS-8). Die schakelde vrijdagavond Judd Trump (WS-5) met 6-4 uit. "The Thunder from Down Under" liet daarbij breaks van 71, 140 (de hoogste van het toernooi), 54, 68 en 59 noteren.

O'Sullivan, dit seizoen al winnaar van het UK Championship, gaat morgen voor een 35ste full rankingtitel. Het zou hem op één titel van het record van de Schot Stephen Hendry brengen. Robertson zit aan 15 titels. Hij was dit seizoen al de beste in het Riga Masters en het Welsh Open. In de onderlinge confrontaties met Robertson leidt O'Sullivan met 15-8.

De winnaar in Preston steekt 125.000 pond (145.000 euro) op zak, de runner-up 50.000 pond (58.000 euro). Bij een zege wipt O'Sullivan over wereldkampioen Mark Williams naar de tweede plaats op de Order of Merit. Robertson kan naar de zevende plaats opklimmen. Luca Brecel, die zich niet kon plaatsen voor het toernooi met de top zestien van de wereldranglijst over één seizoen, blijft de nummer dertien van de wereld.