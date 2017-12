O'Sullivan door het oog van de naald naar kwartfinales UK Championship Redactie

09u10

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport Ronnie O'Sullivan (WS 4) heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales op het UK Championship. In het Engelse York versloeg hij de vrijwel onbekende Thai Akani Songsermsawad (WS 84) met 6-5.

De 22-jarige uit Bangkok, die onlangs de kwartfinale speelde op het Indian Open, nam de eerste twee frames voor zijn rekening en dit na onder meer een 74 break. Vijfvoudig kampioen O'Sullivan stelde gelijk na breaks van 121 en 98. Na de pauze maakte Songsermsawad er 4-2 van. O'Sullivan hing de bordjes weerom gelijk. In het negende frame potte de Thai een 128 break weg, de hoogste tot nu toe in zijn professionele loopbaan, waarmee hij op één frame van de zege kwam.

In frame tien kreeg hij de kans om het af te maken. Bij het potten van de ultieme groene bal zag hij de blauwe bal echter ook in de pocket verdwijnen. O'Sullivan kon alsnog het frame winnen en een beslissend frame uit de brand slepen. Daarin nam de zesvoudige wereldkampioen een 60-0-voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In de kwartfinales treft 'The Rocket' zijn landgenoot Martin Gould (WS 18).

Uitslagen UK Championship, York:

Achtste finales:

Shaun Murphy (Eng/6) - Ricky Walden (Eng/23) 6-1

60(51)/26 - 74(55)/18 - 114(114)/4 - 7/85(80) - 77/37 - 68/46 - 71/15.

Martin Gould (Eng/18) - Xiao Guodong (Chi/36) 6-4

82(82)/31 - 40/69 - 13/63 - 74/53 - 63/62(62) - 17/68(60) - 7/62 - 76/13 - 71(69)/25 - 67(66)/39

Mark Joyce (Eng/) - Lyu Haotian (Chi/82) 6-4

71(55)/39 - 73(59)/36 - 0/68 - 64(59)/14 - 29/71(66) - 72(71)/0 - 96(62)/30 - 17/83(52) - 21/61 - 64/1.

Ronnie O'Sullivan (Eng/4) - Akani Songsermsawad (Tha/84) 6-5

6/71 - 0/74(74) - 124(121)/0 - 98(98)/0 - 52/56 - 13/95 - 60/9 - 80(61)/42 - 1/132(128) - 66/54 - 76/29.

Samenstelling kwartfinales:

Ryan Day (Wal/18) - Mark Joyce (Eng/42)

Shaun Murphy (Eng/6) - Mark King (Eng/21)

Stephen Maguire (Sch/20) - Joe Perry (Eng/22)

Ronnie O'Sullivan (Eng/4) - Martin Gould (Eng/18)

Photo News Ronnie O'Sullivan during day 8 of the 2017 Dafabet Masters tournament at Alexandra Palace on January 22nd 2017 in in London, England. SNOOKER : Dafabet Masters - Londres - 22/01/2017 © PanoramiC / PHOTO NEWS PICTURES NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS ! only BELGIUM !